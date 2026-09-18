Apple doet het vaak wel goed, maar is zelden de eerste met nieuwe tech. Zo is de brede foldable van het merk een spannend product omdat Apple nooit eerder foldables maakte, maar dat hij zo breed is is niet nieuw. Vorig jaar kwam Huawei al met de Pura X, al was die wel wat klein. Inmiddels heeft het ook al enige tijd geleden de Pura X Max uitgebracht en heeft Samsung zijn Galaxy Z Fold 8 geïntroduceerd.

iPhone Duo

Apple is dus helemaal niet zo origineel met zijn foldable, maar dat Apple deze vormfactor omarmt lijkt er wel voor te zorgen dat het nog meer een trend wordt. Zo heeft Xiaomi ook een toestel in de maak met diezelfde afmetingen, en mogelijk ook Motorola. Het is dus een heel nieuwe, interessante vormfactor waar eigenlijk al veel langer mee wordt geëxperimenteerd. De Huawei-telefoon is in Nederland geen goed idee. Niet omdat Huawei geen goede telefoons maakt, want dat doet het juist wel, maar omdat het HarmonyOS gebruikt, geen Android, waardoor de integratie met Google mist. En dat gebruiken we als Europeanen toch wel heel veel.

Eigenlijk is de Samsung Galaxy Z Fold 8 dus de eerste echte telefoon van dit kaliber en het is een fijn toestel. Hij is dezelfde grootte als een paspoort en hij past heel goed in je hand. Het is bovendien een goede telefoon om content op te kijken, naast dat hij ook nog in een leuk kleurtje is verschenen. Het werkt lekker en het verbaast ons dan ook niet dat Apple er ook mee komt. Het is alleen dus niet zo’n gigantische innovatie als Apple je wil doen geloven.

Samsungs hetze