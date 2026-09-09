Apple heeft zijn nieuwe lijnen horloges aangekondigd en daarin valt vooral het nieuwe Health Sensing-systeem op. De nieuwe gezondheidsopties moeten voor een betere hartslagopname zorgen en laten je goed weten in hoeverre je klaar bent voor de dag (met andere woorden: of je goed uitgerust bent). Ook belooft Apple een langere batterijduur voor de Apple Watch Ultra 4.

Apple Watch Ultra 4

Laten we sowieso beginnen met die robuuste watch: de Watch Ultra 4. Die is voorzien van de S11- chip , die het horloge sneller moet maken. Het design is niets nieuws maar er zitten dus wel die verbeterde gezondheidsfuncties in. De nieuwe hartslagsensor meet hartritmevariabiliteit elke 5 minuten wat 24 keer vaker is dan eerder. De readiness-score laat weten hoe fit je bent om te gaan sporten, onder andere gebaseerd op je slaap. Je kunt een 1 tot en met 10 krijgen voor die readiness.

Daarnaast zijn er AI-functies om dingen op te nemen en je beter te ondersteunen met wat je gedurende de dag zoal doet. Ook is er een nieuwe Live Rewind waarbij je op de kroon drukt en de laatste 15 seconden van een gesprek kunt lezen via je watch.

Ook is de batterijduur aanzienlijk beter: bij normaal gebruik is het 50 uur, in de energiebesparende modus is het 84 uur. In een kwartier opladen heb je 18 uur extra batterijduur. Apple Watch Ultra 4 is 899 euro en komt alleen uit in 49 millimeter.

Apple Watch 12

Dan de gewone Apple Watch: serie 12. De opvolger van de Apple Watch Series 11 maakt ook gebruik van de nieuwe S11-chip en de nieuwe hartslagsensor. Die chip is belangrijk voor AI, nu Siri AI steeds groter wordt ingezet door Apple. Het is bovendien een drijvende kracht achter het Health Sensing-systeem, zoals net omschreven bij de Apple Watch 4 Ultra. De stappenteller is ook verbeterd: er zijn nieuwe algoritmes die de stappentelling moeten verbeteren. De functies zoals Live Rewind zijn ook beschikbaar op de Watch 12. Je kunt ook van een heel gesprek een samenvatting laten maken.

De Watch 12 heeft een batterijduur van maximaal 24 uur bij normaal ggebruik, dus daar is weinig nieuws, maar wel kun je buiten trainen tot 10 uur bijhouden, wat een kwart langer is dan op de Watch 11. Ook deze watch is qua design niet veranderd: wel kun je hem ook in keramiek kiezen (in wit en donkerblauw). Hij komt er in space gray, zwart, lichtgoud en koper in aluminium. Er is ook een titaniumversie die in goud en zilver verschijnt. Deze smartwatch is vanaf 18 september verkrijgbaar vanaf 449 euro. Hij is er in 42 millimeter en 46 millimeter.