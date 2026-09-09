Apple heeft zojuist de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max aangekondigd. De nieuwe modellen zijn uitgerust met het meest geavanceerde Pro-camerasysteem dat Apple ooit in een iPhone heeft gebouwd, leveren aanzienlijk betere prestaties en gaan langer mee op een acculading. Bestellen kan vanaf zaterdag 12 september, waarna de toestellen vanaf vrijdag 18 september leverbaar zijn. De nieuwe iPhone 18 Pro Max kopen kan dus al over een paar dagen.

Variabel diafragma en meer creatieve controle

De nieuwe 48-MP Fusion Hoofdcamera beschikt voor het eerst over een variabel diafragma, waarmee Apple naar eigen zeggen de meest geavanceerde camera ooit in een iPhone aflevert. Zes met laser uitgesneden lamellen schakelen soepel tussen diafragma-standen, zodat scherptediepte en belichting automatisch worden afgestemd op de scène. Een nieuwe sensor verbetert daarnaast de beeldkwaliteit bij weinig licht en zorgt voor scherpere details op groepsfoto's. Wie liever zelf de regie neemt, kan de vier diafragma-instellingen handmatig aanpassen in de Camera-app; ontwikkelaars krijgen via een nieuwe API toegang tot nog preciezere aanpassingen binnen hun eigen apps.

Dankzij een nieuwe computational imaging pipeline maakt de Hoofdcamera scherpere foto's met meer detail, en de Fotografische Stijlen zijn vernieuwd met regelaars voor textuur en korrel. Ook op videogebied is er het nodige veranderd: filmeffecten kunnen achteraf worden toegepast op video's tot 60 beelden per seconde, de timelapse-modus ondersteunt nu 4K met Dolby Vision HDR, en Audiomix krijgt nieuwe algoritmes voor betere stemkwaliteit en muziekisolatie. De nieuwe Pro-regelaars maken de Camera-app volledig naar wens instelbaar, met handmatige bediening van diafragma, sluitertijd en witbalans, plus een histogram om lichtniveaus te controleren.

Apple-topman Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing, licht de aankondiging toe: "Met iPhone 18 Pro hebben we vooruitgang geboekt op punten die onze gebruikers het belangrijkst vinden: de camera, prestaties, batterij en AI-mogelijkheden. En we hebben deze punten niet alleen verbeterd, maar ook enorme stappen gezet om dit model de beste pro-iPhone ooit te maken."

Referentieafbeelding: authenticiteit controleren

Nieuw is Referentieafbeelding van Apple, waarmee gebruikers kunnen controleren of een foto die met de iPhone 18 Pro is gemaakt nog authentiek is. Dit werkt dankzij een sensor die elke pixel kan ondertekenen; in de referentiemodus worden die ondertekende sensorgegevens via Private Cloud Compute omgezet in een niet-bewerkbare referentieafbeelding, die naast de hoofdafbeelding in de Foto's-app te bekijken en te vergelijken is. Externe apps krijgen via nieuwe API's in iOS, iPadOS en macOS 27 toegang tot deze referentiebeelden. De feature is overigens niet overal beschikbaar: in China ontbreekt Referentieafbeelding bij lancering vanwege wettelijke beperkingen, en in de EU kunnen referentiebeelden bij de start nog niet worden vastgelegd. Later dit jaar volgt bovendien ondersteuning voor de SynthID-standaard, die samen met beeldmetadata helpt om AI-gegenereerde of bewerkte afbeeldingen te herkennen.

Groter Dynamic Island, A20 Pro en nieuw koelsysteem

Dynamic Island is herontworpen en biedt nu ruimte voor drie Live Activiteiten tegelijk, terwijl Face ID gewoon te gebruiken blijft voor ontgrendelen, betalen en inloggen. Onder de motorkap zit de A20 Pro, gebouwd op 2-nanometertechnologie. De 6-core CPU heeft 50 procent meer geheugenbandbreedte dan de A19 Pro en bevat geïntegreerde Neural Accelerators, terwijl de 7-core GPU tot 40 procent sneller is dan zijn voorganger. Een nieuwe Dual 16-core Neural Engine met 32 cores in totaal verdubbelt de AI-verwerkingssnelheid. Beide modellen krijgen ook de zelfontworpen N1-chip voor wifi 7, Bluetooth 6 en Thread, plus de C2-modem die sneller upload en 15 procent minder energie verbruikt dan de C1X.

Om die extra rekenkracht koel te houden, heeft Apple het interne design aangepast: chip en geheugen liggen nu naast elkaar in plaats van op elkaar, waardoor de A20 Pro rechtstreeks is verbonden met een vernieuwde dampkamer met een oppervlak dat drie keer zo groot is als bij de iPhone 17 Pro. Dat levert tot 40 procent betere constante prestaties op dan de vorige generatie.

Batterijduur en snelladen

Dankzij de efficiëntie van de nieuwe chip gaan de batterijen langer mee. De iPhone 18 Pro laadt in circa 15 minuten op tot 50 procent via kabel, of in 30 minuten draadloos. Na slechts 5 minuten kabelladen is op de iPhone 18 Pro Max ongeveer 7 uur videoweergave mogelijk, en een nieuw batterijmodel op basis van praktijkgegevens belooft tot 30 uur gebruik na een volledige lading.

Prijzen en beschikbaarheid

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn verkrijgbaar met 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB opslag, in de kleuren black, silver, glacier en de nieuwe kleur burgundy. De iPhone 18 Pro begint bij 1.479 euro, de iPhone 18 Pro Max bij 1.629 euro. Klanten in meer dan 65 landen, waaronder Nederland, kunnen vanaf zaterdag 12 september om 14.00 uur bestellen; levering start op 18 september. Ze komen natuurlijk los beschikbaar via de verschillende Apple kanalen. Maar je kan ook de iPhone 18 Pro kopen via bijvoorbeeld Odido, gelijk in combinatie met een abonnement.

iOS 27 verschijnt op 14 september als gratis update, en Apple Intelligence is vanaf die datum ook in het Nederlands beschikbaar.