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timcook apple

Tim Cook zwaait af: dit zijn de vijf meest iconische momenten van de ex-Apple-CEO

Mobile01 sep , 16:24doorJeroen de Hooge
John Ternus is het nu: hij is de baas van Apple. Na 15 jaar zwaait Tim Cook af en daarin hebben we verschillende bijzondere momenten met de CEO meegemaakt. En dat waren niet alleen maar goede momenten.

Apple Car en AI

Waar Bill Gates zichzelf berucht maakte door het internet te onderschatten, daar lijkt het erop dat Tim Cook de boeken in gaat als de man die zorgde dat Apple rijkelijk laat is met AI-snufjes. Waar alle andere techbedrijven allang over waren op veel slimmere assistenten en andere handigheden met kunstmatige intelligentie, daar stuntelde Apple er wat mee. Dat was deels omdat het nu eenmaal veiligere tech wil maken, maar nog steeds is Apple nog langn iet op het niveau van andere techbedrijven als het hierom gaat. Overigens vindt niet iedereen dat dit een mindere kant is van Cook: er zijn ook mensen die juist stellen dat het goed is dat de CEO niet zo'n haast had met AI. En ja, over die Apple Car hebben we het maar niet meer he, want de mop is: dat die er helemaal niet is.

Gigantische groei

Iets positievers dan: Tim Cook heeft het als directe opvolger van de geliefde Apple-oprichter Steve Jobs niet makkelijk gehad, maar hij heeft er wel voor gezorgd dat het bedrijf juist is gegroeid, in plaats van dat de iPhone uitging als een nachtkaars. Hij zorgde dat dingen geen rage werden, maar dat ze juist gewoonte voor mensen werden. Nog steeds worden tablets eigenlijk altijd iPads genoemd, ook als dat helemaal geen apparaten van Apple zijn.

Apple Vision Pro

Apple is vrij terughoudend als het gaat om de introductie van nieuwe technologie. Hoe goed de MacBook, iPad en iPhone ook zijn: het zijn geen volledig nieuwe producten, ze gaan al decennia mee. Apple Vision Pro is een ander verhaal. Deze VR-bril is weliswaar een dure, nieuwe gadget die lang niet zo toegankelijk is als de rest van Apple's aanbod: hij is wel volledig nieuw en werd zeer positief ontvangen. Het is een prachtapparaat waarop je zowel kunt werken als kunt gamen. Een volledig nieuw Apple-product dat in het tijdperk van Tim Cook verscheen: een tijdperk waarin uiteindelijk ook veel potentieel goede ideeën het niet haalden.

Zijn eigen streamingdienst

Het is niet echt de streamingdienst van Tim Cook zelf, maar Apple TV+ is een volledig nieuw concept dat veel mensen inmiddels wekelijks, misschien wel dagelijks, gebruiken. Het bracht ons Tad Lasso, Severance, Pluribus en prachtige films die soms heel diep gaan (zoals Cherry). Bovendien heeft Apple het altijd vrij clean gehouden: er worden niet allerlei advertenties ingeladen, het blijft heel minimalistisch.

Tim Apple

Het is misschien niet zijn beste prestatie ooit: sterker nog, het is juist vrij lullig, maar het is wel memorabel. Het moment waarop President Donald Trump het over hem had en hem niet Tim Cook maar Tim Apple noemde. Cook heeft zelfs zijn Twitter-account daardoor tijdelijk Tim genoemd.
9 september zullen we meer van de nieuwe CEO zien, want dan is het nieuwe Apple-event waar onder andere de luxere iPhone 18's worden verwacht, net als de nieuwe vouwbare iPhone, wat ook een compleet nieuw tijdperk kan betekenen voor het techbedrijf uit Cupertino. Minder voor Cook, al zal hij waarschijnlijk in allerlei boards nog wel actief blijven.

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doorJeroen de Hooge

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