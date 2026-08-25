Vooral de M6-versie maakt een flinke sprong. Apple belooft tot vier keer betere AI-prestaties, twee keer snellere graphics en opslag en tot 40 procent betere CPU-prestaties dan bij de vorige generatie. De Mac mini met M5 Pro gaat nog een stap verder en kan worden uitgerust met maximaal 18 CPU-cores, 20 GPU-cores en 64 GB centraal geheugen.

Opvallend is ook waar Apple de Mac mini tegenwoordig voor in de markt zet. Naast een gewone thuiscomputer en compacte workstation ziet het bedrijf zijn kleinste Mac steeds nadrukkelijker als een machine waarop AI-agents permanent lokaal kunnen draaien.

Dezelfde kleine Mac mini, veel meer rekenkracht

Aan het ontwerp verandert weinig. Apple houdt vast aan de extreem compacte behuizing die bij de vorige generatie werd geïntroduceerd.

De belangrijkste veranderingen zitten dan ook aan de binnenkant.

Het instapmodel krijgt Apples nieuwe M6-chip. Die beschikt over een 12-core CPU met twee cores meer dan zijn voorganger. Ook de GPU telt twaalf cores. Voor het eerst bevat iedere GPU-core van de Mac mini bovendien een eigen Neural Accelerator.

Samen met de nieuwe Dual 16-core Neural Engine levert dat volgens Apple tot vier keer betere AI-prestaties op dan een Mac mini met M4. De grafische prestaties kunnen tot twee keer zo hoog liggen.

De M6-versie begint met 16 GB unified memory en kan worden geconfigureerd met maximaal 32 GB. De geheugenbandbreedte bedraagt maximaal 170 GB per seconde.

Apple zet zwaar in op lokale AI

Die nieuwe hardware is niet alleen bedoeld om traditionele programma's sneller te laten draaien. Apple zet de Mac mini opvallend nadrukkelijk neer als compacte AI-machine.

Dat zagen we al bij de introductie van de M6-chip zelf. Het is Apples eerste chip die op een 2nm-proces wordt geproduceerd en een aanzienlijk groter gedeelte van de beschikbare rekenkracht is gericht op lokale AI-verwerking.

Apple geeft daar bij de Mac mini nu een aantal concrete voorbeelden van.

Zo verwerkt de M6 volgens Apples eigen tests prompts van grote taalmodellen in LM Studio tot 13,5 keer sneller dan een Mac mini met M1. Vergeleken met de M4-versie zou de winst maximaal 4,8 keer bedragen.

Ook buiten AI zijn de verschillen behoorlijk. Berekeningen in Microsoft Excel gaan volgens Apple tot 1,5 keer sneller dan op de M4. Cyberpunk 2077 met ray tracing kan tot twee keer sneller draaien.

Zoals altijd gaat het hierbij om tests en configuraties van Apple zelf. In de praktijk zullen de verschillen sterk afhangen van de gebruikte software en werkzaamheden.

M5 Pro voor wie een Mac mini als workstation gebruikt

Wie meer nodig heeft, kan kiezen voor de Mac mini met M5 Pro.

Die chip kan worden uitgerust met maximaal 18 CPU-cores en 20 GPU-cores. De GPU beschikt eveneens over Neural Accelerators en ondersteunt derde generatie ray tracing.

Het maximale geheugen stijgt naar 64 GB, met een geheugenbandbreedte van 307 GB per seconde. Dat maakt deze uitvoering geschikter voor onder meer videoproductie, softwareontwikkeling, 3D-werk, wetenschappelijke simulaties en het lokaal draaien van grotere AI-modellen.

Ook hier strooit Apple met behoorlijke prestatieclaims.

In LM Studio zou het verwerken van LLM-prompts tot vier keer sneller gaan dan op de Mac mini met M4 Pro. Ray-tracing-rendering in Blender is volgens Apple tot 1,4 keer sneller, terwijl beeldverwerking in Affinity maximaal 1,5 keer zo snel gaat.

Vergeleken met oudere Mac mini-modellen worden de verschillen vanzelfsprekend nog groter.

Thunderbolt 5 en eindelijk sneller ethernet

Er verandert meer dan alleen de processor.

Beide uitvoeringen ondersteunen voortaan Wi-Fi 7 en Bluetooth 6. Apple maakt bovendien 2,5Gb Ethernet standaard. Wie nog meer snelheid over een kabel nodig heeft, kan voor 10Gb Ethernet kiezen.

Aan de voorkant zitten twee USB-C-poorten met USB 3 en een aansluiting voor een hoofdtelefoon.

Achterop vinden we HDMI en Ethernet, aangevuld met drie Thunderbolt-aansluitingen. Daarbij zit wel een belangrijk verschil tussen de twee modellen. De Mac mini met M6 krijgt Thunderbolt 4, terwijl de M5 Pro-versie drie Thunderbolt 5-poorten heeft.

Die Thunderbolt 5-aansluitingen kunnen bovendien worden gebruikt om meerdere Mac mini's aan elkaar te koppelen. Apple noemt specifiek het clusteren van verschillende systemen om grote AI-modellen volledig lokaal te draaien.

Dat is een behoorlijk andere toepassing dan het kleine thuiscomputertje waarmee de Mac mini ooit begon.

Nieuwe genlock-functie voor professionele video

Een andere nieuwe functie is genlock via USB-C.

Daarmee kan de Mac mini nauwkeurig worden gesynchroniseerd met externe beeldschermen en camera's. Apple noemt daarbij zelfs de iPhone 17 Pro als mogelijke camera.

Voor de gemiddelde gebruiker zal dit weinig verschil maken. In professionele video-omgevingen is nauwkeurige synchronisatie echter belangrijk wanneer meerdere camera's of videosignalen tegelijkertijd worden gebruikt.

Het past vooral bij de bredere positionering van de M5 Pro-versie. Apple wil dat de Mac mini niet alleen een goedkope toegang tot macOS is, maar ook een serieus alternatief voor veel grotere workstations.

macOS 27 en Siri AI

De nieuwe Mac mini wordt geleverd met macOS 27 Golden Gate. Daarmee komt ook de volgende generatie van Apple Intelligence naar de desktop.

Een belangrijk onderdeel daarvan is Siri AI. Volgens Apple kan de assistent persoonlijke context gebruiken uit onder meer berichten, e-mails en foto's. Siri wordt daarnaast geïntegreerd in Spotlight en de contextmenu's van macOS. Met Visual Intelligence kunnen gebruikers vragen stellen over informatie die op het scherm staat.

Ook Shortcuts krijgt meer AI-mogelijkheden. Automatiseringen kunnen worden gemaakt door simpelweg te beschrijven wat er moet gebeuren.

Juist in combinatie met de nieuwe hardware wordt duidelijk waarom Apple de Mac mini zo nadrukkelijk koppelt aan AI. Het bedrijf spreekt zelfs over 'always-on agentic computing': een Mac mini die permanent actief blijft en lokale AI-agents taken laat uitvoeren.

Een klein kastje als lokale AI-server

En misschien is dat uiteindelijk wel de interessantste ontwikkeling aan deze Mac mini.

Apple heeft jarenlang geprofiteerd van het feit dat het apparaat klein, stil en relatief energiezuinig is. Dat maakte de Mac mini populair als gewone desktop, maar ook voor toepassingen waarvoor hij oorspronkelijk niet noodzakelijk bedoeld was. Denk aan thuisservers, mediacenters en complete racks vol Mac mini's bij ontwikkelaars en bedrijven.

Met M6 en M5 Pro lijkt Apple dat gebruik nu bewust te omarmen.

Vooral de combinatie van snelle Neural Accelerators, centraal geheugen en de mogelijkheid om verschillende M5 Pro-systemen via Thunderbolt 5 te clusteren, maakt interessante nieuwe toepassingen mogelijk. AI-modellen en agents hoeven daarbij niet noodzakelijk in de cloud te draaien.

Voor bedrijven kan lokale verwerking bovendien aantrekkelijk zijn wanneer gegevens liever niet naar externe AI-diensten worden gestuurd.

Vanaf 22 september verkrijgbaar

De nieuwe Mac mini kan vanaf 25 augustus worden besteld en verschijnt op 22 september. Apple vraagt in de Verenigde Staten 899 dollar voor het model met M6. De Mac mini met M5 Pro begint daar bij 1.699 dollar.

Apple noemt in het Amerikaanse persbericht geen Nederlandse europrijzen, dus die laten we vooralsnog buiten beschouwing.

Daarmee wordt de Mac mini wel duidelijk iets anders gepositioneerd dan alleen de betaalbare Mac zonder scherm. Het blijft een minuscuul desktopkastje, maar Apple probeert er tegelijkertijd een lokale AI-machine, professionele workstation én always-on server van te maken.

Dat is behoorlijk veel ambitie voor een computer die je nog steeds bijna in één hand kunt vasthouden.