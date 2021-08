Nieuwe high-end Mac Mini krijgt meer aansluitingen en M1 processor

Plexiglas bovenkant

Enkele maanden geleden verschenen ook al enkele renders van hoe de nieuwe Mac Mini, met meer USB-aansluitingen, er uit zou kunnen gaan zien. Daarbij was nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat Apple de nieuwe Mac Mini van een ‘plastic’, of beter gezegd plexiglas, bovenkant gaat voorzien.

Uit de nieuwsbrief van Gurman: “Last fall, as part of its trio of initial Macs to transition over to Apple Silicon chips, the company updated the older Mac mini design with the M1 processor. The Mac mini is used for more basic tasks like video streaming, but many people use it as a software development machine, as a server or for their video editing needs. Apple knows that, so it kept the Intel model around. Well, expect that to go away in the next several months with a high-end, M1X Mac mini. It will have an updated design and more ports than the current model.”

Foto's via Joey Banks on Unsplash