​Nieuwe Mac Mini heeft mogelijk plexiglas bovenkant

Nieuwe chips ontwikkelen, kleurrijke iMacs presenteren: Apple heeft het er maar druk mee. Het gerucht gaat dat er dit jaar niet alleen nieuwe MacBooks worden aangekondigd, maar ook een nieuwe Mac Mini. Eentje met een plexiglas bovenkant.



Mac Mini

Mac Mini bestaat al langer: in 2005 kwam de eerste variant op de markt. Het is een enorm klein kastje waarin toch een desktop-computer schuilgaat. Het grote verschil is echter dat je hem niet zo makkelijk kunt uitbreiden, omdat hij in een dichte behuizing zit. In 2020 verscheen de achtste en vooralsnog laatste generatie Mac Mini, maar daar komt anno 2021 al verandering in. Als de geruchten kloppen.

Het lijkt erop dat Apple zijn nieuwe chipbusiness enorm wil laten groeien en in de kijker wil spelen. Normaliter zou je niet zo snel al een opvolger van een product verwachten, maar in de vorige Mac Mini zit de M1-chip en deze zou de nog aan te kondigen M1x (of M2)-chip bevatten. Om het apparaat aantrekkelijker te maken voor de fans is er bovendien een nieuw design aan toegevoegd.