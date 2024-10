Apple geeft de Mac mini een heel ander uiterlijk

Hij was al erg klein, maar de Mac mini is nu nog meer Mini. Geen Big Mac meer, maar een apparaatje dat vooral erg lijkt op Apple TV. Je levert in op het aantal poorten, maar deze goedkoopste manier om op een Mac te werken wordt wel voorzien van de nieuwste M4-processoren.

Apple Mac mini

Apple doet deze week allerlei nieuwe apparaten uit de doeken, waaronder nieuwe Macs. Daartoe behoort ook de Mac mini, die van alle aankondigingen waarschijnlijk het meest verandert. De Mac mini is het apparaatje dat geen eigen scherm heeft, maar een mini-PC is die je dus aansluit op een scherm. Het is een klein apparaat, maar hij bevat een indrukwekkende line-up aan tech om je van voldoende rekenkracht te voorzien. Het is voor het eerst sinds de eerste Mac mini in 2010 dat het apparaat een volledig nieuw design heeft gekregen. Er is een goedkopere Mac mini, die 719 euro kost, maar ook een Pro Mac mini die voor minimaal 1669 euro wordt verkocht.