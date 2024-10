Apple kondigt volgende week nieuwe Macs aan

Apple’s nieuwe iPad mini heeft ondersteuning voor Apple Intelligence

Apple heeft een nieuwe iPad mini onthuld, die beschikt over de A17 Pro-chip. Dit nieuwe model heeft uiteraard een compact design, komt beschikbaar in 4 kleuren en beschikt over een 8,3‑inch Liquid Retina-display. De A17 Pro-chip werkt een stuk sneller en efficiënter, zodat je zelfs de meest veeleisende dingen kunt doen. Deze chip bevat een snellere CPU en GPU, heeft een Neural Engine die twee keer sneller is dan die in de vorige iPad mini en is geschikt voor Apple Intelligence.

