Apple laat je je gehoor testen met je oordopjes

Het kan nog niet op andere oordopjes, maar Apple laat zijn AirPods binnenkort oortests uitvoeren. De oordopjes, die ook al officieel zijn goedgekeurd als gehoorapparaten, kunnen straks dus ook worden gebruikt om te testen hoe het met je gehoor is.

Gehoorbeschadiging

Ergens is dat ironisch: het zijn ook juist vaak oordopjes waardoor we gehoorbeschadiging oplopen. Als je veelvuldig naar muziek luistert boven het aanbevolen niveau, dan heb je het risico op gehoorbeschadiging. Zeker naarmate je ouder wordt, neemt je gehoor af, en harde muziek luisteren of de televisie thuis op standje 100 zetten, dat versterkt dit effect. Maar goed, tegelijkertijd zijn oordopjes tegenwoordig wel tot veel meer in staat om je gehoor juist te beschermen.

Zo is er inderdaad die grens waarop het nog oke is qua volume en waarop het te veel wordt, die je ook echt voor de voeten gegooid krijgt als je eroverheen wil gaan. Ook kun je door noise cancelling nu je oordopjes veel zachter zetten: je hebt het geluid inmiddels niet meer nodig om de omgevingsherrie te overstemmen. Ben je bang dat het bij jou al te laat is, dan hoef je niet per se naar de Beter Horen: je kunt een klinische test doen op je iPhone. Het kost vijf minuten om je gehoor te analyseren en dan krijg je een rapportje van hoe het ermee staat. Dat is te vinden in de Gezondheids-app van het bedrijf.