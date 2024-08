De zakelijke voordelen van regelmatige gehoortests voor werknemers

Te veel en te hard geluid op de werkvloer kan het gehoor van je werknemers beschadigen. Als werkgever ben je verplicht om gehoorbeschadiging bij je werknemers te voorkomen. Als werkgever ben je verantwoordelijk om te onderzoeken op welke plekken te hard en te veel geluid is voor de werknemers. Daarnaast moet je als werkgever maatregelen treffen om gehoorbeschadiging te voorkomen. Om te controleren of de maatregelen werken, mogen de werknemers vragen om een gehoortest. Bovendien is goed gehoor bij werknemers ook belangrijk voor de tevredenheid van het personeel. Daarom is het belangrijk om je werknemers hun gehoor te laten testen. Maar hoe werkt zo’n test en wat zijn de verdere voordelen ervan? Lees snel verder.

Hoortest

Met een hoortest kun je de conditie van het gehoor meten en bepalen of het oor goed werkt. Daarnaast kun je ook makkelijk bepalen welk deel van het oor minder functioneert en wat de oorzaak daarvan is. Een hoortest kun je laten doen in de winkel bij een audicien, maar je kunt tegenwoordig ook een virtuele gehoortest doen. De hoortest bestaat uit twee delen, namelijk de tonentest en de verstatest. Tijdens de tonentest krijg je verschillende piepjes te horen met verschillende luidheden en toonhoogte. Als je een piepje hoort, geef je dit aan door op een knop te drukken. Zo wordt duidelijk welke luidheden en toonhoogte je goed hoort. Bij een verstatest wordt je gehoor in rumoerige situaties. Er wordt gekeken hoe goed je spraak begrijpt in een rumoerige omgeving.

Gehoorbescherming

Een werkgever is ook verplicht om gehoorbeschermers beschikbaar te stellen voor werknemers als ze dagelijks worden blootgesteld aan geluiden boven de 80 decibel. Daarnaast is een werknemer verplicht om gehoorbescherming te dragen bij dagelijkse blootstelling aan geluiden boven de 85 decibel. Gehoorbescherming kan het oor volledig afsluiten van schadelijke geluiden. Het is belangrijk om persoonlijke oordoppen op maat te nemen, zodat het oor nog beter afgesloten kan worden van schadelijke frequenties. Het is dan mogelijk om nog steeds geluiden zoals stemmen of muziek te horen. Je kunt dus nog steeds gesprekken voeren, terwijl de oordoppen geluid met te hoog volume tegenhouden. Zo kunnen je werknemers nog steeds communiceren onderling of met klanten. Oordoppen op maat worden gemaakt op basis van je gehoorgang. Hierdoor passen de oordoppen perfect in je oren en waardoor ze meer bescherming bieden dan universele oordoppen.

Verdere voordelen

Goed gehoor is niet alleen belangrijk om werknemers tevreden te houden. Het verbetert het welzijn van je werknemers en daarmee ook de productiviteit. De werknemers kunnen efficiënter communiceren, zowel onderling als met klanten, wat misverstanden kan voorkomen. Daarnaast is goed gehoor ook belangrijk voor de veiligheid van werknemers op de werkvloer. Werknemers met slecht gehoor kunnen bijvoorbeeld waarschuwingen niet horen, waardoor ze zichzelf en anderen in gevaar kunnen brengen. Door gehoorbescherming aan te bieden en regelmatig gehoortesten voor werknemers beschikbaar te stellen, kun je als werkgever deze gevaarlijke situaties voorkomen. Bovendien kan het klantrelaties verbeteren. Slecht gehoor bij werknemers kan namelijk leiden tot ontevreden klanten, omdat ze niet gehoord worden. Een hoortest voor personeel heeft dus ook zakelijke voordelen.