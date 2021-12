Werknemers willen geen werkdag meer van 9 tot 5!

Onderzoek naar hybride werk in geheel Europa wijst uit dat we niet meer terug willen naar de 9 tot 5 werkdag. Toch zijn er ook nog mensen die moeite hebben met de omschakeling van werk naar privé en andersom. Dit blijkt uit een onderzoek van The Future Laboratory onder 14.000 werknemers uit verschillende Europese landen. Het onderzoek Hybrid Living Futures werd maandag 13 december gepresenteerd door Samsung en brengt in kaart hoe Europeanen zich aanpassen aan de opkomst van hybride werken en welke invloed de ontwikkeling heeft op de toekomst van onze huizen en onze werkplekken.

Een overgrote meerderheid (86%) van de Europese werknemers die hybride werkt, verlangt niet terug naar het traditionele 9-5 werkschema. Duitsland, Zweden en Polen zijn wat dat betreft koplopers. In die landen geeft respectievelijk maar 7%, 11% en 12% de voorkeur aan een traditionele 9-tot-5 baan boven de flexibiliteit van hybride werken.



Meik Wiking, oprichter en CEO van The Happiness Institute, werkte samen met Samsung om de toekomst van werkpatronen in kaart te brengen. Hij legt uit: “Nu flexibel werken steeds meer de plaats inneemt van altijd bereikbaar zijn en vage, ongedefinieerde grenzen zijn mensen op zoek naar nieuwe zekerheden. Ze verlangen naar begeleiding bij het vinden van een balans tussen productiviteit en welzijn, want het is duidelijk dat hybride werken zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt.”

Gevaren van de 'always on'-cultuur



Terwijl sommigen de smaak van hybride werken te pakken hebben, worstelt een op de vijf (18%) ermee om over te schakelen van werk naar privé. Meer dan een kwart (26%) heeft ofwel het gevoel altijd aan het werk te zijn of tot laat in de avond in actie te (moeten) zijn. Terwijl 41% van de mensen de tijd die ze normaal kwijt zijn aan forenzen aan klusjes in en om het huis besteden.

Doordat we meer thuis zijn, moeten mensen meer borden dan ooit tegelijkertijd hooghouden. Ongeveer een derde (30%) lost dit op door werk en huishoudelijke taken te combineren, zoals tussendoor een wasje draaien of je boodschappen laten bezorgen tijdens werktijd. In Griekenland en Italië doen respectievelijk 41% en 40% van de werknemers aan deze combinatie. In Frankrijk en Denemarken beweren 36% en 35% van de werknemers dat deze verplichtingen gelijktijdig plaatsvinden. Terwijl Franse werknemers de op één na meeste steun van hun werkgevers krijgen om privé en werk te scheiden, bijvoorbeeld door regelmatig disconnecten aan te moedigen of het aanbieden van slimme technologie. Van alle nationaliteiten hebben Denen de meeste nieuwe ruimtes in huis gecreëerd om grenzen tussen werk en privé ook letterlijk op te werpen.



Europeanen beseffen heel goed hoe belangrijk onze thuisbasis is voor een gelukkig hybride leven. Twee derde van de Europeanen (66%) heeft – of is van plan – hun huis aan te passen, zodat thuiswerken eenvoudiger wordt. Bijna de helft (48%) van de respondenten heeft thuis al nieuwe ruimtes gecreëerd om de grenzen tussen werk en privé te versterken. Twee op de vijf (41%) hebben helemaal besloten te verhuizen en voor een huis te kiezen dat optimaal aansluit op de nieuwe manier van leven.



Blik op de toekomst

Om de druk van de ‘always on’-cultuur te weerstaan, proberen drie op de vijf (57%) Europeanen actief om een grens tussen hun persoonlijke en professionele leven te creëren. In Spanje is dat zelfs driekwart (74%) tegen twee op de vijf (46%) in het Verenigd Koninkrijk.



Het onderzoek toont aan dat slimme technologie helpt om te voldoen aan de eisen die de nieuwe tijd stelt. Zo blijkt dat slimme technologie twee derde (65%) van de Europeanen heeft geholpen om zich aan te passen aan nieuwe routines. Terwijl meer dan de helft (51%) aangeeft dat technologie een welkom hulpmiddel is om grenzen te stellen en zo de controle over hun leven terug te krijgen. Een op de zes (16%) respondenten stelt een mobiel alarm in om hen te herinneren aan afspraken, 13% maakt gebruik van slimme apparaten, 10% gebruikt time-management-apps, terwijl 38% van de Europese werknemers slimme apparaten of apps inzet om hun werk- en thuisapparaten te beheren.



Ondanks deze inspanningen geeft 83% van de werknemers aan nog op zoek te zijn naar betere technologie en meer steun van hun werkgevers om hen te helpen bij de nieuwe manier van leven en werken.





Menno van den Berg, President van Samsung Benelux, geeft aan: “We bevinden ons op een kantelpunt. Zeker voor bedrijven is het van belang om de zaken op het gebied van hybride leven goed aan te pakken. Dit onderzoek toont aan dat mensen zich nu gemachtigd voelen om hun eigen behoeftes op de eerste plaats te stellen en, naarmate de wereld verder ontgrendelt en mensen weer meer in beweging komen, zullen bedrijven de uitdaging aangaan óf verliezen. De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat technologie probleemloos taken invult die voorheen analoog waren. Nu presenteisme een achterhaald concept is, moeten werkgevers goed nadenken over hoe ze voldoen aan de eisen die het moderne, hybride leven stelt.”



Meik Wiking, CEO of The Happiness Research Institute voegt eraan toe: “Slimme technologie heeft Europeanen geholpen om hun privé- en professionele leven te combineren. Een op de vijf maakt al gebruik van Internet of Things en slimme apparaten om hun hybride lifestyle zo goed mogelijk vorm te geven. Tegelijkertijd kunnen we rustig zeggen dat we nog ver verwijderd zijn van de beste versie van hybride leven en werken. Waarschijnlijk zal technologie in de toekomst niet, zoals nu al gebeurt, alleen helpen bij het verbeteren van onze fysieke gezondheid, maar óók bijdragen aan ons levensgeluk. Slimme apparaten worden dan onze welzijnsassistenten.”

5 Tips om grenzen te stellen tussen werk en privé:

1.Poetsen zoals in Bhutan

Bhutan staat bekend om het belang dat het land hecht aan het Bruto Nationaal Geluk. Als we gelukkiger willen werken, is het een idee om het Bhutaanse ‘hersenpoetsen’ te kopiëren. Vergelijk het maar met tandenpoetsen. Het is een eenvoudige mindfulnessoefening, waar in Bhutan iedere schooldag mee begint en eindigt. De hele klas focust zich in stilte vijf minuten op hun eigen ademhaling. Zo schakelen ze als het ware ‘uit’, en laden zich tegelijkertijd op.



Berg je werkcomputer en bijbehorende accessoires op als je niet aan het werk bent. Als je écht wilt ontspannen, heb je er niks aan om eraan herinnerd te worden wat je allemaal nog moet doen.





2. Lunchen op z’n Frans

Thuiswerken kan soms eenzaam voelen. Dus waarom zou je geen Frans dieetadvies opvolgen? Ook al werk je alleen, eet in gezelschap van anderen. Nodig je buurman op vrijdag uit voor de lunch, of plan een virtuele lunch met die vriend die je al maanden wilt zien (en het komt er maar niet van).



Lunchen met andere mensen verbetert je stemming ongetwijfeld, en dat geldt ook voor je taken en afspraken.





3. Bewaak je grenzen

Ben je manager of run je je eigen bedrijf, geef dan het goede voorbeeld door te laten zien dat je je grenzen bewaakt. Er zijn talloze manieren om dit te doen, zoals een virtueel ‘niet storen’-teken. Je werkt misschien vanuit huis, maar je kunt nog steeds gestoord worden door telefoontjes, zoom-meetings, e-mail, enzovoorts. Moedig werknemers aan om af en toe tijd te nemen voor zichzelf en alle ruis te blokken.



Als werknemer kun je het stellen van grenzen ook stimuleren. Voeg een regel toe aan je e-mailhandtekening, waarin je aangeeft niet noodzakelijk direct een reactie op je e-mails te verwachten. Bijvoorbeeld, omdat je je ervan bewust bent dat niet iedereen in dezelfde tijdzone werkt, of omdat je weet dat niet iedereen exact dezelfde uren actief is. Stel ook grenzen thuis door je huisgenoten te laten weten wanneer je niet gestoord wilt worden.





4.Typisch Nederlandse gezelligheid

Wij Nederlanders hebben een gezegde dat het beter is om een goede buur te hebben dan een verre vriend. En terecht. Mensen wonen liever in een buurt waar regelmatig gezamenlijke activiteiten worden ondernomen. Jaarlijks brengen we ons gezegde in de praktijk op Burendag. Mensen komen dan samen om te eten, spelletjes te doen of om elkaar gewoon wat beter te leren kennen.



Nu we allemaal zoveel verbonden apparaten om ons heen hebben, kunnen we het gevoel van Burendag eenvoudig oproepen door samen koffie te drinken op videoplatforms, eten voor elkaar te bestellen of tegelijkertijd een film te streamen.





5. Op z’n Japans van de natuur genieten - Shinrin-yoku

We kunnen overal werken en dat voorrecht kunnen we weer gebruiken om ons geluksniveau op te krikken. Welzijnsonderzoek bewijst dat mensen gelukkig worden van contact met de natuur. Het Japanse Shinrin-yoku – wat letterlijk ‘bosbaden’ betekent – houdt in dat je geniet van de geuren, geluiden en van wat je ziet in de natuur. Dat bevordert je welzijn. Wandel naar kantoor en laat de wereld om je heen op je inwerken. Doe een meditatieoefening terwijl je naar buiten staart. Schep tijdens het werk een luchtje en loop een blokje om. En – natuurlijk! - zorg ervoor dat je werktelefoon dan op slaapstand staat, zodat je niet gestoord wordt.