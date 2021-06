Samsung organiseert virtueel ‘Galaxy event’ tijdens het MWC

Op de teaser afbeelding van Samsung’s MWC persconferentie staan naast een afbeelding van een smartwatch ook een tekening van het cameragedeelte van een smartphone, een tablet met stylus, een laptop en een opvouwbaar toestel met het Knox logo. Dat laatste zou kunnen duiden op een verbeterde versie van Samsung Knox voor mobiele devices en strookt natuurlijk ook met de aankondiging dat ‘mobile security’ ook een van de onderwerpen van de MWC-presentatie wordt. We gaan het zien, over een week, online.

Zoals de geruchten al eerder deden vermoeden zal Samsung tijdens de online persconferentie een of meerdere nieuwe smartwatches presenteren. De kans is groot dat die voorzien zullen zijn van het nieuwe besturingssysteem voor wearables. Tijdens Google I/O werd namelijk al aangekondigd dat Samsung samen met Google een nieuwe versie van het WearOS ontwikkelen. Dat wordt een ‘combinatie’ die gebaseerd is op het Tizen OS – dat op Samsung smartwatches draait – en Google’s eigen WearOS.

Samsung heeft een klein tipje van de sluier opgelicht van hetgeen de Koreaanse fabrikant over een week, tijdens het Mobile World Congres (MWC) in Barcelona, zal onthullen. Op maandag 28 juni staat daarvoor het ‘Samsung Galaxy MWC Virtual Event’ gepland. Onderwerpen die aan bod komen zijn ‘hernieuwd uitgevonden smartwatches’, het Galaxy Ecosysteem en mobiele veiligheid.

Samsung Galaxy Experience

“De Galaxy Experience is gebaseerd op het idee dat innovatie mensen sterker moet maken. Het Galaxy-ecosysteem van connected devices, services en partnerschappen biedt mensen keuze, vrijheid en mogelijkheden. We vinden smartwatches opnieuw uit en creëren nieuwe kansen voor zowel ontwikkelaars als consumenten. En we verbeteren de beveiliging door mensen de bescherming te bieden die ze nodig hebben in een open en verbonden wereld”, aldus de Koreaanse fabrikant op de informatiepagina van het virtuele Galaxy event.

Het Mobile World Congres start dit jaar op maandag 28 juni. Vorig jaar ging het grootste mobiele evenement op het laatste moment niet door. We weten allemaal waarom. Dit jaar werd al vroeg besloten om het event te verschuiven naar het begin van de zomer. Desondanks hebben veel, met name de grotere, fabrikanten en merken besloten hooguit met een kleine delegatie of virtueel deel te nemen.