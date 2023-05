Nieuwe duurzame modulaire headset van Fairphone

Fairphone kennen we natuurlijk van de duurzame, modulaire en makkelijk te repareren smartphones. Toestellen die je niet na een paar jaar hoeft te vervangen als de processor of de camera niet meer ‘up-to-date’ is. Gewoon een nieuw(er) onderdeel erin en het toestel kan weer een tijd mee. Met dezelfde insteek heeft Fairphone nu ook een headset gepresenteerd, de Fairbuds XL.

Modulaire on-ear headset

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zijn het geen earbuds zoals we die kennen van Apple, Samsung en audiomerken als JBL en Bose. De Fairbuds XL is een gewone on-ear headset.

Net als de smartphones van Fairphone is ook de headset makkelijk te repareren en modulair ontworpen, zodat ze lang mee kunnen gaan. De Fairbuds XL worden geproduceerd met dezelfde duurzame doelstellingen als alle andere producten van die fabrikant. Door de modulaire opbouw en reserveonderdelen zijn ze eenvoudig te repareren. Denk bijvoorbeeld aan de oorkussens die na verloop van tijd slijten. Die kunnen, samen met nog een aantal onderdelen, ook gewoon zelf vervangen worden.