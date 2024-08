Komen er ook nieuwe Apple AirPods aan?

Samsung en Google hebben hun zegje gedaan en hun toestellen aangekondigd, maar nu is het wachten nog op Apple met zijn iPhone-lineup. De iPhone 16 is in aantocht en wordt verwacht in september, maar hoe zit het met AirPods?

Nieuwe Apple AirPods

Apple is van alle telefoonmerken vrij goed in het geheimhouden van alles wat te maken heeft met zijn aankomende releases. Als we er al iets van zien lekken, dan is dat meestal via Mark Gurman van Bloomberg, die duidelijk warme contacten heeft bij het bedrijf. In zijn nieuwsbrief zegt hij meer over de oordopjes van het merk, want daarover hebben we nog weinig gehoord. Komen ze wel?

Ja. Apple zou vooral de goedkopere en de midrange-oordopjes van vernieuwingen voorzien, alleen of er ook nieuws is over de AirPods Max waar mensen volop op wachten is onbekend. Het blijft dus nog wat vaag, maar in ieder geval schijnen er dus wel degelijk nieuwe oordopjes te komen van Apple. Upgrades worden verwacht op de standaardvlakken, zoals wellicht een verbeterde noise-cancelling, batterijduur en connectiviteit. De goedkopere oordopjes hebben een nieuw design met een betere pasvorm en de duurdere variant zouden ook beter vindbaar moeten zijn.

took my AirPods to meet their ancestors https://t.co/PLq5L9Cvd3 pic.twitter.com/Y30fko5A85 — resham khanna ☻ (@Reshusaur) August 17, 2024

AirPods uit 2021

Op dit moment zijn de AirPods van de derde generatie te koop, die al verschenen in 2021. In 2022 volgden de AirPods Pro 2 en in september 2023 een verbetering met USB-C. Apple zou er nu dus eindelijk van hebben besloten de upgrade te doen. De vierde generatie zou dit jaar verschijnen met een instapmodel zonder actieve ruisonderdrukking en een middelduur exemplaar met actieve ruisonderdrukking. Beide zouden opladen via USB-C, mede omdat dit van regels van de EU moet.

We zijn benieuwd of deze nieuwe oordopjes ook gepaard gaan met bijvoorbeeld vernieuwingen aan Apple Music, de streamingdienst van Apple. Het heeft al een enorme voorsprong op Spotify omdat het al langer videoclips biedt en een veel betere geluidskwaliteit met onder andere ruimtelijke audio. Maar toch, je weet maar nooit wat Apple van plan is. Het komt vaker met verrassingen en het is natuurlijk een goede combinatie om nieuwe mogelijkheden tegelijkertijd aan te kondigen met gloednieuwe oordopjes.