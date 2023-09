Apple AirPods Pro hebben een zeer interessante update gekregen

We hebben er niet eens over geschreven, omdat het geen noemenswaardige upgrade is: Apple kwam vorige week met het nieuws dat er een nieuwe variant is van AirPods Pro. Wat er nieuw is? De oordopjes hebben nu een case die met USB-C kan opladen. Wat nog meer? De boel kan beter tegen stof. Dat was het wel, tenzij je van plan bent de 3500 euro kostende VR-bril van Apple te kopen als die volgend jaar uitkomt, dan krijg je ook nog toegang tot lossless audio... Klinkt niet als de beste deal ooit, maar het wordt beter. Het is zelfs als beter: er is nu een software-update die wél heel interessant is. Ook voor oudere AirPods.

iOS 17

iOS 17 is sinds gisteren uit: het is de update voor de iPhone en die komt onder andere met ruimtelijke audio, gepersonaliseerd volume en een functie waardoor de oordopjes zich bewust zijn dat er een gesprek gaande is waardoor ze dempen. Dat laatste is erg handig, maar heeft ook vaak nadelen. Het voordeel is dat als je op het station bij de kiosk nog even een broodje koopt, je gewoon even dat gesprekje kan hebben zonder dat je je oordopjes uit je oor hoeft te peuteren of moet gaan liplezen. Het nadeel is dat als je keihard wil meezingen, de audio juist stopt of aanzienlijk zachter gaat. Goed om te weten: je kunt wel hoesten zonder dat de audio ermee stopt.

Maar goed, dat is natuurlijk uit te schakelen, mocht je een fanatiek zanger zijn. Plus, laten we voorop stellen dat dit handige functies zijn. Apple is hier echter niet de eerste mee: merken zoals Sony en Samsung bieden dit alles al jaren. Geeft niet, als het er maar is en dat is nu het geval. De update zorgt er vooral voor dat AirPods aanzienlijk slimmer worden in gebruik. Ze begrijpen beter in welke situaties je je bevindt en welke audio erbij hoort.