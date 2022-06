​Bedrade oordopjes zijn terug van weggeweest: dit is waarom

Het heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat we met zijn allen weer wat meer teruggrijpen op de mode van rond het millennium. Klaptelefoons werden hip, voicemail werd veelvuldig gebruikt: nu hebben we vouwtelefoons en sturen we elkaar constant voiceberichten op WhatsApp.

Je weet dat iets een trend is als er ineens een Instagram-account oppopt dat meteen veel volgers heeft. Wireditgirls is zo’n account, dat als slogan heeft: ‘Tired: Airpods, Wired: wired headphones’. Het is eigenlijk een soort hetze tegen Airpods, want het zou zelf liever teruggaan naar de tijd van walkmans en cassettebandjes. Op zich niet vreemd: de LP is immers ook helemaal terug van weggeweest en er zijn zelfs mensen die weer CD’s verzamelen.

Leuk dat je een kust en keur aan oplaadcases voor je Airpods of andere oordopjes kunt kopen: het is wel weer iets dat meer ruimte inneemt in je tas. Een stel bedrade oordopjes kun je zo in je broekzak doen, terwijl er door een oplaadcase vaak een rare bobbel ontstaat. Bovendien kun je die case ook weer kwijtraken. Het scheelt gewoon ruimte in je tas en dat is fijn.

Bedraad is de audio-overdracht aanzienlijk beter dan via de lucht. Niet alleen omdat het via de lucht op vertraging stuit, maar ook de kwaliteit zelf is beter omdat de data door een draad reist: die is niet onderhevig aan betonnen muren, harde wind, enzovoort. Audiofielen luisteren ook vaak bedraad naar muziek, omdat er op die manier veel minder audio verloren gaat.

Hoewel de meeste Bluetooth-oordopjes goed werken en je ze makkelijk kunt laten paren met je telefoon, zijn er ook exemplaren die soms meer moeite hebben. Bovendien valt het geluid weg als je te ver bij je telefoon vandaan bent. Dat is ook zo bij bedrade oortjes , want daarbij moet je nog dichterbij blijven: maar door die draad vergeet je je telefoon ook minder snel. Ook komt het wel eens voor dat alleen het ene oortje van de twee verbinding maakt met je telefoon, waardoor je in mono moet luisteren en vaak hele instrumenten moet missen.

Je raakt ze minder snel kwijt

Eén van de vervelendste dingen aan die kleine, onbedrade oordopjes is dat ze snel kwijtraken. Ze glijden als het warm is soms vanzelf uit je oor of je lanceert ze per ongeluk met het afdoen van je mondkapje of met je haar. Bedrade oordopjes zitten aan elkaar vast, waardoor kwijtraken een stuk moeilijker gaat. Wel is die dunne draad wat kwetsbaar, maar hij heeft veel functies waar hij handig voor is.

Het is zichtbaar

Soms is het een voordeel, maar vaak ook een nadeel: mensen zien vaak niet wanneer je draadloze oordopjes in hebt. Dan begint iemand dus een heel verhaal tegen je, en pas wanneer je heel neutraal opkijkt begrijpen ze dat je heerlijk aan het noise cancellen was. Een bedraad oordopje spreekt veel meer uit: ik luister niet. Of: Trek even mijn aandacht als je tegen me wil praten.

Nadelen

Nadelen zijn er ook: ze gaan vrij snel kapot. Bovendien heb je ook te maken met draadjes die compleet in de war gaan, draadjes die je oren er bijna aftrekken als je vergeet dat je ze in had en snel wil opstaan, plus: de uitgang die ze nodig hebben. Er zijn wel tussenkabeltjes te vinden om te zorgen dat je 3,5 mm-aansluiting op je USB-C-poort of lightningpoort past, maar het liefst heb je natuurlijk een telefoon die die aansluiting wel heeft. Veel goedkopere telefoons hebben het vaak nog wel, maar in de hogere segment zijn deze poorten er vaak al jaren uit. Apple stopte er in 2016 al mee, iets waar zeker niet alle iPhone-gebruikers even blij mee waren.