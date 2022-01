Apple Airpods Pro 2 wellicht met lossless audio en ‘Find My’ functie

Daar is ie weer, de Apple waarzegger pur sang, Ming-Chi Kuo. Deze keer doet hij enkele voorspellingen over de volgende generatie van de pro-versie van de draadloze oortjes van Apple, de Airpods Pro 2. Als zijn glazen bol het goed gezien heeft, dan worden de tweede versie van de pro-airpods voorzien van lossless audio en een kan de case, tevens oplaaddock, via de Find My-app teruggevonden worden. Eerdere geruchten spraken al over fitnesstracker functies.

Ander streaming protocol?

Met name de voorspelling dat de nieuwe Airpods Pro 2 waarschijnlijk Lossless audio (ALAC) ondersteunen is een bijzondere voorspelling. Op dit moment is die functie nog door geen enkele versie van de AirPods beschikbaar. Wanneer Kuo gelijk krijgt, dan lijkt de kans groot dat de AirPods Pro 2 een ander streamingprotocol gebruikt dan Bluetooth om een stabiele, hifi-stream te garanderen.

De toevoeging van de Find My functie betekent waarschijnlijk dat de Airpods case de eigenschappen van de AirTag krijgt, plus een ingebouwd luidsprekertje zodat de case ook geluid kan maken wanneer hij via de Find My app gelokaliseerd wordt. Nogmaals, mits de voorspellingen van Kuo op waarheid blijken te berusten. Het duurt, volgens diezelfde geruchten en voorspellingen, nog minimaal negen maanden voordat daarover meer duidelijk wordt.