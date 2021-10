Je AirPods kwijt? Zo vind je ze gemakkelijk weer terug!

Die draadloze AirPods zijn meestal hartstikke handig, maar je kunt die kleine in-ear oortjes ook gemakkelijk kwijtraken. Daar heeft Apple nu een oplossing voor bedacht. In de 'zoek mijn-app' kun je de draadloze koptelefoons van de fabrikant namelijk toevoegen. Mocht je de oortjes zijn verloren, dan is het mogelijk om te zien waar ze zijn gebleven. Vrij specifiek zelfs. Handig, maar we moeten er wel eerlijk bij vermelden dat het wat omslachtig is om je AirPods bij te werken naar de laatste software. En de nieuwe 'zoek mijn'-functies alleen beschikbaar zijn voor AirPods Pro en Max.

AirPods kwijt?

Ben je je AirPods buiten ergens verloren of binnenshuis kwijtgeraakt? Voor beide scenario's heeft Apple, we willen bijna zeggen: EINDELIJK, een oplossing bedacht. Wanneer je aangeeft dat je niet weet waar je oortjes zijn gebleven, sturen je AirPods een signaal zodat je kunt zien waar ze zijn gebleven. Ook als ze bij je in de buurt zijn in huis. Misschien zijn ze achter een kast of onder de bank gevallen. De nieuwe functie geeft op je iPhone aan hoe ver je van de oortjes bent verwijderd en vertelt je wanneer je dicht in de buurt komt.