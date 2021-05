​Nieuwe AirPods Pro functioneren ook als fitnesstracker

Het gerucht gaat dat er in 2022 nieuwe AirPods Pro aankomen die zijn voorzien van fitnesstrackers. Bloomberg meldt dit na te hebben gesproken met bronnen bij Apple. Dit jaar komen er echter ook nieuwe AirPods, maar dan een nieuwe variant van de gewone.



AirPods Pro met fitnesstracker

Hoewel je smartphone ook je stappen kan tellen, zijn fitnesstrackers vaak net even wat meer uitgebreid en accuraat. Bovendien kunnen ze vaak ook zuurstofmetingen doen en bijhouden wat je hartslag is, waardoor ze je een beter beeld geven van hoe je lijf ervoor staat. Het is alleen jammer dat je die altijd als apart bandje moet dragen, of -zoals in het geval bij Apple- in de vorm van een horloge.

Daar komt voor Apple-fans verandering in, want volgend jaar zou het bedrijf uit Cupertino nieuwe AirPods Pro’s uitbrengen die zowel goede audio kunnen verzorgen als fitnessmetingen. Het is revolutionair: nog nooit eerder hebben we oordopjes gezien die die functie hebben.