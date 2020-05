Het giga succes van de Apple Airpods: alleen Netflix en Tesla verkopen beter

We gaan terug naar december 2016. Op de luchthaven zie ik de eerste mensen lopen met witte kleine oortjes in. De eerste Airpods van Apple maken hun intrede. Behoorlijk verguisd in de media want "die dingen ga je natuurlijk verliezen" (tuurlijk gebeurt dat weleens), maar het is een nieuwe uitvinding van Apple en dus zeer waarschijnlijk weer een succes.



Dat betekent: de kwaliteit is altijd goed, de styling geweldig, ze zijn trendy, je valt er mee op en 'Apple addicts' willen ze sowieso hebben. Natuurlijk gaat het onderweg ook bij Apple weleens mis maar ergens zegt een stem "dit gaat een hit worden". Long story short, dat ging al vrij snel, het aantal witte oortjes groeit gestaag, vooral in vliegtuigen, wat toch een prima graadmeter is voor alles wat geluid maakt en te koppelen is met je smartphone.

Apple Copycats

Het kan daarna niet uitblijven. Natuurlijk komen er goedkope copycats, ook dat zijn ze inmiddels wel gewend bij Apple. En uiteraard reageert de concurrentie. Iedere smartphone-fabrikant heeft inmiddels vergelijkbare oortjes. Soms ook wit maar vaak met een prachtig design en dito kleuren. Apple gaat verder is en lanceert in maart 2019 een volgende generatie Airpods met Noise Cancellation. Natuurlijk niet gratis verkrijgbaar bij een nieuwe iPhone maar wederom als los product te koop. En yes, ze zijn weer duurder. Maakt het uit? Nope, want ze zijn een half jaar lang niet aan te slepen en vrijwel altijd uitverkocht.

Apple Airpods derde generatie

Inmiddels heeft Apple al laten lekken dat er een derde generatie aan zit te komen. Blogs gillen dat het dit jaar al gaat gebeuren maar Chinese insiders, die schijnen altijd weer nét iets meer te weten, roepen dat de derde generatie Apple Airpods pas in 2021 op de markt komt. De Apple insiders zelf zeggen: niet te koop voor 2022. Duidelijk is dat als we zover vooruit moeten kijken naar iets, het wel populair móét zijn. Witte oortjes made by Apple.