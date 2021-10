Derde generatie van de Airpods onthuld

Een andere nieuwe feature die Apple aan de derde generatie Airpods toegevoegd heeft is de ‘Find My…’ optie. Met andere woorden, mocht je de Airpods kwijtraken, dan kun je ze via Find My, in dat geval dan dus ‘Airpods’, makkelijker terugvinden. Tot slot kun je de Airpods, via de functie ‘Kondig meldingen aan’ nu ook in combinatie met de Siri-functie voor het voorlezen van meldingen. Denk aan agendaberichten, herinneringen, binnengekomen of gemiste telefoontjes etc. De nieuwe functies zijn overigens alleen beschikbaar wanneer de Airpods gebruikt worden wanneer het gekoppelde toestel op de nieuwste iOS versie, iOS15 of iPadOS15, draait.

Niet goedkoop

Zoals alle Apple producten, hebben ook de Airpods, vergeleken met concurrerende oortjes van andere merken, een gepeperd prijskaartje. De derde generatie Airpods zijn nu al in pre-order te bestellen en liggen vanaf 26 oktober in de (online) winkels voor 199 euro.

De prijs van de oude modellen, tweede generatie, is 149. Heb je geen behoefte aan de nieuwe features, dan kun je dus 50 euro ‘besparen’. Wil je ‘het beste van het beste’, dan zul je 279 euro moeten ophoesten voor de Airpods Pro.