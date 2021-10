Nieuwe MacBook Pro moet je eerdere Pro's doen vergeten

De nieuwe MacBook Pro komt in 14 en 16 inch en de schermen zijn flink verbeterd dankzij miniled. Ook de iPad Pro heeft een miniled scherm. Hiermee kan een hoger contrast worden behaald, terwijl het scherm toch dun is. De verversingssnelheid kan op 120 Hertz worden ingesteld, waardoor scrollen soepeler wordt en gamen ook.

Apple heeft een nieuwe MacBook Pro aangekondigd. Het is voor het eerst sinds 2016 dat het techbedrijf met een volledig nieuwe variant komt. Bovendien heeft hij ook een primeur op chipgebied, want de M1 Max-chip ligt onder de motorkap. Dit is de beste chip die Apple ooit maakte.

M1 Max-chip

Bovendien heeft Apple ervoor gekozen het vlindertoetsenbord met pensioen te laten gaan voor een gewoon toetsenbord en zijn ook de functietoetsen weer terug. De nieuwe MacBook Pro’s hebben HDMI-aansluitingen en mogelijkheden om een SD-kaart te gebruiken, iets wat de vorige niet had.

De chips van de nieuwe MacBook Pro is in staat om video’s snel te kunnen verwerken, net als grote foto’s. Bovendien is het werkgeheugen ook aanzienlijk groter. De vorige MacBook met een M1-chip hadden 16GB, maar deze met de M1 Max-chip heeft tot 64GB werkgeheugen.

Het audiosysteem van de Apple-laptops zou het beste tot nu toe zijn. Apple schrijft bovendien: “En omdat macOS Monterey de M1 Pro en M1 Max volledig benut, heb je hiermee een notebook in handen die ongeëvenaarde prestaties levert. Deze MacBook Pro verlegt alle grenzen en is dan ook bij uitstek geschikt voor iedereen die beroepsmatig software, foto’s, films, 3D-kunst of muziek maakt, of gewoon de allerbeste notebook ter wereld wil hebben.”