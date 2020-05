​Apple komt met nieuwe 13-inch MacBook Pro met Magic Keyboard

Apple introduceerde gisteren een nieuwe 13-inch MacBook Pro met het nieuwe Magic Keyboard. Verder zijn alle standaardconfiguraties uit deze serie nu uitgerust met de dubbele hoeveelheid opslag. Deze nieuwe MacBook beschikt daarnaast over een krachtige quad-coreprocessor, 13-inch Retina-display, Touch Bar en Touch ID, stereospeakers, een batterij die de hele dag meegaat én alle voordelen van macOS verpakt in een dun en licht design.

Nieuw Magic Keyboard

Meest opvallende aan de vernieuwde 13-inch MacBook Pro is dat deze nu ook voorzien is van het nieuwe Magic Keyboard, dat eerder al op de 16-inch MacBook Pro is geïntroduceerd en sinds maart ook op de MacBook Air zit. Het vernieuwde schaarmechanisme heeft een key travel van 1 mm, wat prettig en stabiel aanvoelt tijdens het typen. De pijltoetsen zijn nu ingedeeld in een omgekeerde ‘T’, zodat ze gemakkelijker te vinden zijn als je in een spreadsheet werkt of zit te gamen. Het nieuwe Magic Keyboard heeft verder een fysieke Escape-toets, een Touch Bar en Touch ID.

Dubbel zoveel opslag

De 13-inch MacBook Pro bevat nu standaard twee keer zoveel opslag als de vorige generatie. De standaardopslag begint bij 256 GB en eindigt bij 1 TB, zodat je er nog meer foto’s, video’s en andere bestanden op kwijt kunt. Professionals die vanwege hun enorme foto- of videobibliotheek aan 1 TB niet genoeg hebben, kunnen een 13-inch MacBook Pro met een SSD tot 4 TB bestellen.

Betere prestaties

Alle modellen van de 13-inch MacBook Pro hebben nu een quad-core Intel Core-processor van de tiende generatie met Turbo Boost-snelheden tot 4,1 GHz. Als je hiervoor een 13-inch MacBook Pro met een dual-coreprocessor had, profiteer je van 2,8 keer betere prestaties. De geïntegreerde Intel Iris Plus Graphics is tot 80 procent sneller in vergelijking met de grafische processor van de vorige 13-inch MacBook Pro.