5 x hoe Apple AirPods écht revolutionair kunnen zijn

Onze tech wordt steeds slimmer, maar dat is vaak door nieuwe gadgets te ontwikkelen. Onze telefoons en smartwatches worden wel uitgebreid met nieuwe opties, maar bij andere gadgets blijft die innovatie af en toe steken. Gelukkig lijkt het erop dat Apple het licht heeft gezien, want het schijnt AirPods voor meer dingen bruikbaar te willen maken dan alleen muziek luisteren. Er zijn eigenlijk heel veel manieren waarop AirPods nóg veelzijdiger kunnen zijn.

Thermometer Apple schijnt te werken aan een thermometerfunctie voor zijn AirPods. Een heel goed idee, want we kennen allemaal die thermometer wel die je juist in je oor gebruikt. De AirPods worden vaak voor langere tijd gedragen en zijn hierdoor waarschijnlijk heel goed in staat om te vertellen hoe je lichaamstemperatuur ervoor staat. The Wall Street Journal schrijft dat Apple hier nu al aan werkt voor zijn aankomende oordopjes.

Lichaamshouding Omdat je oren de plek zijn waar een groot deel van je balans wordt geregeld, is Apple volgens bronnen ook bezig om ze te laten helpen bij het verbeteren van je lichaamshouding. De oordopjes kunnen -waarschijnlijk door de gyroscoop- herkennen of ze recht zijn of gebogen en je op basis daarvan vertellen dat je niet zo quasimodo-achtig moet rondlopen maar wat rechterop. Dat kan ook geweldig zijn bij zitten, want veel mensen hebben moeite met een ergonomisch verantwoorde zithouding, waardoor ze rug- en schouderklachten krijgen na een lange werkdag op kantoor. Gehoorapparaat Hoewel je op dit moment je AirPods al als gehoorapparaat (en fitnesstracker) kunt gebruiken, mogen ze hiervoor wel wat meer worden gefinetuned voor ze ook daadwerkelijk op die manier bij de Beter Horen te koop zijn. WIl je het toch al proberen, gebruik dan de Live Listen-functie, waarmee geluid dat in de microfoon gaat wordt versterkt in de oordopjes. Het is eigenlijk een omgekeerde ruisonderdrukking.

Gehoortest In het verlengde van een functie als gehoorapparaat, zouden oordopjes toch ook gemaakt moeten kunnen worden om te helpen bij gehoortests? Het is immers een kwestie van naar piepjes luisteren, maar mogelijk kunnen er ook andere dingen worden ingebouwd waardoor je het gehoor goed kunt testen. Zo kun je zelf ontdekken hoe het is gesteld met je doofheid en kun je daarna zelf alsnog naar een professional gaan voor een extra gehoortest. Oorreiniger Je weet vast wel wat een oorkaars is. Wat als een oordopje met een speciaal rubbertje zou komen en vervolgens via trillingen zorgt dat je je oor kunt schoonmaken? De viezigheid wordt opgevangen op dat rubbertje, dat je vervolgens zelf kunt afwassen. Zo houd je je gehoorgang vrij en hoef je niet zelf gevaarlijke capriolen uit te halen met wattenstaafjes, die je eigenlijk sowieso ver vandaan moet houden bij die zo belangrijke trommelvliezen.