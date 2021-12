​Philips Fidelio T1-oordopjes: geluid zo robuust als hun case

Deze oordopjes vallen meteen op qua design: de oordopjes zien er met hun platte, ovale vorm volledig anders uit dan de rest van de oordopjes. Ze zijn gemaakt van mat metallic. Op die ovaal is een cirkel te vinden met aan de ene kant Philips en aan de andere Fidelio. Het valt op en het is aan jouw smaak of je het mooi vindt of niet. Het is waarschijnlijk ook aan jouw oren om te bepalen of je ze prettig vindt zitten. Er worden wel allerlei 'rubbertjes' meegeleverd, dus het is aan te raden hiermee te experimenteren, maar ik merkte toch dat ze er na een tijdje langzaam uitglijden, vooral als je ermee fietst in het Hollandse weer.

Je hoeft nooit lang te zoeken naar oordopjes: als je niet gaat voor oordopjes van audiomerken als JBL of Harman Kardon, dan kun je terecht bij de leverancier van je smartphone. Er zijn zoveel oordopjes op de markt die inmiddels zoveel op elkaar lijken, dat het steeds minder spannend wordt om er een keuze in te maken. Voor mensen die dat gevoel hebben, heeft Philips een oplossing: Fidelio T1.

Philips maakt al jaren Fidelio-hoofdtelefoons en die staan over het algemeen goed aangeschreven. Hoe zit dat wanneer het techbedrijf geen grote schelpen kan gebruiken, maar het moet doen met iets veel kleiners? Je komt dan uit bij Philips Fidelio T1 , noise-cancelling oordopjes die vooral qua geluid stevig in hun schoenen staan.

Onhandige pasvorm

Het grootste nadeel van deze oordopjes is namelijk hun pasvorm. Ze zijn zo gevormd dat ze waarschijnlijk niet in elk oor even stevig zitten. Omdat ze niet echt ‘hangen’ in het oor en tegelijkertijd geen extra uitstulping hebben waarmee je ze in je oor kunt klemmen, merk je dat ze naarmate je ze langer in hebt uitglijden. Zeker als je ook nog lang haar hebt, sjaals draagt of een mondkapje, dan is de kans dat je ze op een x moment lanceert erg groot. Hoewel ze er dus heel bijzonder uitzien, hebben ze qua draagcomfort wat mij betreft een reputatie om toch niet stevig genoeg in het oor te zitten.

Dat is jammer, heel jammer, want het geluid is fantastisch. Of je nou naar een gruntende Corey Taylor van Slipknot luistert, een concert van een symfonie-orkest, het zoetgevooisde geluid van Ronnie Flex of de bars van J. Cole: het klinkt allemaal superzuiver. Zeker in combinatie met die vrij stevige noise-cancellation, waardoor je je goed op de muziek kunt focussen.

Je kunt met de Philips Headphones-app nog een geluidsprofiel kiezen voor als je bijvoorbeeld meer bass nodig hebt, maar ook zonder die app zal je meteen horen dat deze oordopjes goed beslagen ten ijs komen als het gaat om de audio-ervaring. Of het nu gaat om hoge tonen of lage: deze oordopjes laten muziek enorm goed klinken (dank u 10mm dynamische drivers). Het geluid klinkt rijk, warm en diep, waardoor het moeilijk is om ze weer uit te doen. Hetzelfde geldt voor telefoongesprekken: je kunt de persoon aan de lijn goed verstaan. Dankzij de LDAC-codec heb je bovendien een goede draadloze verbinding en kun je hoge resolutie-audio luisteren.