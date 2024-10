Zo kun je straks je Apple iCloud-mailadres veranderen

Primaire adres AppleID

Dat is fijn, maar misschien is het nog wel beter dat je straks het primaire mailadres waar je AppleID aan is gekoppeld kunt aanpassen. Dat is het e-mailadres dat je gebruikt om in te liggen op alles van Apple, maar ook waarop mensen je kunnen vinden op FaceTime of in iMessage. Het fijne is dat je oude mailadres wel bekend blijft, waardoor je ook nog steeds met dat adres kunt inloggen als je dat wil.

Het is en blijft dus stiekem toch een beetje je primaire e-mailadres, maar het is nu in ieder geval mogelijk om een ander mailadres toe te voegen, waardoor je misschien eindelijk wat meer afscheid kunt nemen van die email en gewoon je nieuwe emailadres kunt gebruiken dat bijvoorbeeld een wat normalere benaming heeft.