Apple gaat iCloud backups voorzien van end-to-end encryptie

Roep om betere beveiliging iCloud data

Privacy watchers roepen al langer op om end-to-end encryptie ook beschikbaar te maken voor iCloud backups. Aanvankelijk wilde Apple daar echter niet aan omdat de Amerikaanse veiligheidsdiensten, zoals de FBI, dat niet zagen zitten.

Dat was in ieder geval wat in de geruchtencircuits geroepen werd. Voor veiligheidsdiensten betekent het toevoegen van end-to-end encryptie namelijk dat het een stuk moeilijker zal zijn om data van gebruikers die zij willen volgen of ‘afluisteren’, in te zien.

Ook goed om te weten: Als u geavanceerde gegevensbescherming ingeschakeld is en je verliest de toegang tot je account, dan kan Apple je niet helpen. Daarvoor moet je dan de toegangscode of het wachtwoord van het apparaat, een herstelcontactpersoon of een persoonlijke herstelsleutel gebruiken. Daarom is het verstandig om ten minste één herstelcontactpersoon of herstelsleutel in te stellen voordat je Advanced Data Protection activeert.



Advanced Data Protection is beschikbaar voor Apple apparaten die voorzien zijn van iOS 16.2, iPadOS 16.2 en macOS 13.1