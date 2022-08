Waarom end-to-end encryptie op Facebook belangrijk is

Social medium Facebook wil dat end-to-end encryptie standaard is bij het verzenden van berichten. Waar het in eerste instantie deze beveiligingsoptie ook daadwerkelijk als optioneel beschikbaar maakte, wil het dat nu standaard doen. Klinkt als gewoon een volgend securityfoefje, maar het betekent veel meer dan dat.

End-to-end encryptie End-to-end encryptie betekent dat een bericht versleuteld is. Er wordt een soort code, een soort cijferslot, met een bericht meegestuurd, waardoor alleen de ontvanger het bericht kan lezen. Dat is een methode die vooral is bedoeld om het cybercriminelen onmogelijk te maken om berichten van je te onderscheppen, maar uiteindelijk is het veel meer dan dat. Deze versleuteling betekent namelijk ook dat social mediaplatforms zelf de berichten niet meer kunnen inzien. Facebook ligt de laatste tijd veelvuldig onder vuur, onder andere omdat het de berichtjes van een tiener over een abortus zou hebben doorgestuurd als bewijs voor illegale praktijken (omdat abortus in veel staten in Amerika weer verboden is). In dit geval is het wat veel mensen betreft heel goed dat er end-to-end encryptie standaard op Facebook-berichten komt.

Facebook en privacy Het is nu nog een test, maar Facebook wil graag inschakelen dat mensen niet meer de keuze hebben, maar dat het altijd voor elk bericht geldt dat hij op slot zit. Dit zal het bedrijf zelf ook veel gedoe schelen, al betekent het aan de andere kant dat kwaadwillenden ook minder makkelijk kunnen worden opgespoord. Immers kan het dus ook de berichten tussen bijvoorbeeld een pedofiel en een kind niet inzien of als bewijs aanleveren bij de politie. Het heeft dus zo zijn pro’s en cons, al is uiteindelijk de privacy van mensen het belangrijkst. Daarvoor lijkt Facebook nu eindelijk wat meer moeite te doen. Het opmerkelijke is dat een ander dochterbedrijf van Meta wel allang aan versleuteling doet: WhatsApp versleutelt berichten al sinds 2014. Waarom Facebook zo lang zijn tijd neemt, dat is een groot vraagteken. Het heeft wel ooit gezegd dat het bang was dat het misbruik hierdoor minder goed kon vaststellen.

Back-ups maken Facebook komt daarnaast met nog iets nieuws: “Je berichtengeschiedenis is belangrijk en end-to-end versleutelde Messenger-gesprekken worden momenteel opgeslagen op je apparaat. Met dat in gedachten testen we veilige opslag om een back-up te maken van die berichten voor het geval je je telefoon verliest of je je berichtengeschiedenis wilt herstellen op een nieuw, ondersteund apparaat. Net als bij end-to-end versleutelde chats betekent veilige opslag dat wij geen toegang hebben tot uw berichten, tenzij je ervoor kiest om ze aan ons te melden.” Die back-up is toegankelijk op twee manieren: met een pincode of een gegenereerde code. Het is echter ook mogelijk om een clouddienst van derden te gebruiken, zoals iCloud. De test wordt gedaan in de Facebook-app op Android en iOS. Gebruikers kunnen niet kiezen om mee te doen: de versleuteling staat automatisch aan.