Apple zet vandaag een flinke nieuwe stap met zijn eigen chips. Het bedrijf introduceert tegelijkertijd de M6 en M5 Ultra. De eerste verschijnt in de nieuwe Mac mini, terwijl de M5 Ultra is bedoeld voor de nieuwe Mac Studio. Vooral op het gebied van AI maakt Apple een opvallend grote sprong.

De M6 is bovendien de eerste Apple-chip die op een 2nm-proces wordt geproduceerd. De M5 Ultra is op zijn beurt de krachtigste chip die Apple tot nu toe heeft gemaakt. Die kan worden gecombineerd met maximaal 512 GB centraal geheugen. Daardoor kunnen zelfs zeer grote AI-modellen volledig lokaal op een Mac draaien.

Daarmee gaat deze generatie Apple Silicon niet alleen over een snellere Mac. Apple lijkt zijn desktops nadrukkelijk klaar te stomen voor een wereld waarin steeds meer generatieve AI rechtstreeks op de computer zelf draait.

M6 is Apples eerste 2nm-chip

De M6 is technisch gezien misschien wel de interessantste van de twee. Apple stapt voor het eerst over op een 2nm-productieproces. Daardoor kunnen meer transistors op een kleiner oppervlak worden geplaatst, wat zowel de prestaties als energie-efficiëntie ten goede moet komen.

Apple heeft tegelijkertijd de opbouw van de processor aangepast.

De M6 beschikt over een 12-core CPU met twee zogenoemde super cores, vier performance cores en zes efficiency cores. Daarmee heeft de chip twee CPU-kernen meer dan de M5. Volgens Apple liggen de multithreaded prestaties tot 20 procent hoger dan bij de M5 en tot 2,4 keer hoger dan bij de oorspronkelijke M1.

Apple claimt daarnaast de snelste single-threaded prestaties ter wereld. Zoals gebruikelijk bij dergelijke claims gaat het om Apples eigen tests met specifieke systemen en benchmarks.

Veel meer rekenkracht voor AI

Misschien nog belangrijker is wat Apple met AI doet.

De M6 krijgt een 12-core GPU, eveneens twee cores meer dan de M5. Iedere GPU-core beschikt bovendien over een eigen Neural Accelerator. Volgens Apple levert dat bijna 30 procent meer maximale GPU-rekenkracht voor AI op dan de M5.

Vergeleken met de M1 zou die AI-rekenkracht zelfs meer dan acht keer zo hoog liggen.

Daarnaast krijgt M6 een Dual 16-core Neural Engine. Apple spreekt daarmee feitelijk over twee Neural Engines die door het systeem tegelijkertijd kunnen worden aangesproken. De maximale rekenkracht daarvan ligt volgens het bedrijf tot twee keer hoger dan bij voorgaande generaties.

Dat moet onder meer helpen bij het lokaal draaien van taalmodellen en AI-agents.

Tot 32 GB geheugen in M6

De M6 ondersteunt maximaal 32 GB centraal geheugen en haalt een geheugenbandbreedte van maximaal 170 GB per seconde. Dat is tien procent meer dan bij de M5 en ongeveer 2,5 keer zoveel als bij de M1.

Voor regulier gebruik is die extra bandbreedte mooi meegenomen, maar voor AI is het veel belangrijker. Grote taalmodellen moeten enorme hoeveelheden data voortdurend tussen geheugen en processors verplaatsen. Hoe hoger de geheugenbandbreedte, hoe sneller dat kan.

Apple noemt dan ook expliciet het lokaal uitvoeren van LLM's en 'agentic tasks' als toepassing voor de M6.

Het laat zien hoe snel de positionering van computerhardware verandert. Waar nieuwe processors enkele jaren geleden vooral werden verkocht op basis van CPU- en GPU-prestaties, draait een steeds groter gedeelte van de presentatie nu om AI.

M5 Ultra is een ander beest

En dan is er nog de M5 Ultra.

Apple noemt dit zelf zijn krachtigste chip ooit. Het bedrijf gebruikt daarvoor zijn UltraFusion-technologie, maar doet dat deze keer op een nieuwe manier.

De M5 Ultra bestaat uit twee dual-die M5 Max-chips die samen één quad-die architectuur vormen. Dat is een primeur voor Apple Silicon. De verbinding tussen de verschillende delen haalt een inter-die-bandbreedte van meer dan 4,4 TB per seconde.

De processor kan maximaal 36 CPU-cores bevatten: twaalf super cores en 24 performance cores.

Ten opzichte van de M3 Ultra claimt Apple tot 25 procent hogere single-threaded prestaties en maximaal 30 procent betere multithreaded prestaties.

Een GPU met maximaal 80 cores

Nog indrukwekkender wordt het aan de GPU-kant.

De M5 Ultra kan worden uitgerust met maximaal 80 GPU-cores. Net als bij M6 beschikt iedere GPU-core over een Neural Accelerator.

Volgens Apple levert dat tot 4,5 keer zoveel maximale GPU-rekenkracht voor AI op als de M3 Ultra. Vergeleken met de M1 Ultra gaat het om meer dan een verzesvoudiging.

Ook grafisch gaat de chip erop vooruit. Apple claimt tot 40 procent hogere grafische prestaties dan bij de M3 Ultra. Hardwarematige mesh shading en derde generatie ray tracing zijn eveneens aanwezig.

Voor videomakers beschikt M5 Ultra daarnaast over hardwarematige ondersteuning voor H.264 en HEVC, vier ProRes encode- en decode-engines en hardwarematige AV1-decodering.

512 GB geheugen maakt het pas echt interessant

Het indrukwekkendste getal vinden we echter ergens anders. Een Mac Studio met M5 Ultra kan met maximaal 512 GB unified memory worden uitgerust.

Daar komt een geheugenbandbreedte van 1,2 TB per seconde bij. Dat is volgens Apple 50 procent meer dan bij de M3 Ultra. Voor de gemiddelde Mac-gebruiker is dat compleet overkill. Voor AI-ontwikkelaars en onderzoekers ligt dat anders.

Veel krachtige AI-modellen hebben zoveel geheugen nodig dat ze normaal gesproken over meerdere professionele GPU's of servers moeten worden verdeeld. Door CPU en GPU dezelfde enorme geheugenpool te laten gebruiken, kan Apple modellen lokaal uitvoeren die op traditionele computers simpelweg niet in het videogeheugen passen.

Apple zegt dat hierdoor LLM's met honderden miljarden parameters volledig lokaal op de Mac kunnen draaien.

En juist dát maakt de nieuwe Mac Studio interessant.

Je eigen AI hoeft niet naar de cloud

Apple zet namelijk steeds nadrukkelijker in op lokale AI.

Het bedrijf heeft daar inmiddels een hele softwarestack omheen gebouwd. Core AI, Core ML, Metal en Xcode kunnen gebruikmaken van de CPU, GPU en Neural Engine. Ontwikkelaars kunnen daardoor hun eigen AI-modellen lokaal draaien en zelfs lokaal fine-tunen.

Dat heeft verschillende voordelen.

Data hoeven bijvoorbeeld niet noodzakelijk naar externe AI-servers gestuurd te worden. Daarnaast heb je geen voortdurende verbinding met een cloudmodel nodig en kunnen organisaties modellen draaien zonder voor iedere verwerking externe GPU-capaciteit af te nemen.

Voor bedrijven die met gevoelige gegevens werken, kan dat bijzonder interessant zijn.

Het sluit bovendien aan bij Apples bredere strategie. Tijdens WWDC26 introduceerde het bedrijf Core AI als nieuw framework voor het lokaal uitvoeren van moderne AI-modellen. Apple demonstreerde daarnaast hoe complete AI-agents via MLX lokaal op een Mac kunnen werken.

Van personal computer naar persoonlijke AI-computer

M6 en M5 Ultra laten daarmee vooral zien waar Apple denkt dat de Mac naartoe gaat.

Natuurlijk worden Photoshop, videobewerking, 3D-rendering, games en het compileren van software sneller. Dat hoort bij iedere nieuwe generatie chips.

Maar Apple besteedt opvallend veel aandacht aan termen als LLM's, AI inference, AI-agents en het lokaal draaien en aanpassen van modellen. Dat is geen toeval.

De M6 maakt dergelijke toepassingen toegankelijker op een relatief kleine Mac mini. Aan de andere kant verandert de M5 Ultra de Mac Studio in een machine waarop extreem grote AI-modellen lokaal kunnen draaien.

Voor de meeste consumenten zal 512 GB geheugen voorlopig vooral een absurd specificatiegetal zijn. Voor ontwikkelaars, AI-onderzoekers en bedrijven kan het echter precies zijn wat de Mac interessant maakt.

De strijd om AI wordt daarmee niet alleen uitgevochten tussen ChatGPT, Gemini en Apple Intelligence. Er ontstaat ook een hardwarestrijd om de computer waarop die AI uiteindelijk draait.

En Apple wil duidelijk dat die computer gewoon op je bureau staat.