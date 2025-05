Bill Gates wil dat zijn stichting alles opmaakt voor 2045

Beyond Meat

Er is tot nu toe al meer dan 100 miljard euro in de stichting gestopt. Het is dan ook een heel brede stichting: ze gaan niet voor een doel, maar ze helpen bij gendergelijkheid, gezondheid, duurzaamheid en educatie. Zo is de stichting een geldschieter voor Beyond Meat, dat vegetarische vleesvervangers maakt die erg gelijk zijn aan de vlees-ervaring. Ook heeft het gezorgd voor toiletten voor een betere hygiëne in arme landen. De stichting helpt onder andere mensen met aids, tuberculose en malaria. Ook strijd het tegen deze ziektes door vaccins en diagnostische hulpmiddelen te bieden.

Het is zeldzaam dat iemand zoveel geld weggeeft, maar tegelijkertijd is het ook zeldzaam dat iemand zoveel geld heeft. “Er zijn te veel dringende problemen om op te lossen voor mij om middelen vast te houden die gebruikt zouden kunnen worden om mensen te helpen. Daarom heb ik besloten om mijn geld veel sneller terug te geven aan de maatschappij dan ik oorspronkelijk van plan was”, schrijft Gates. “Ik zal de komende 20 jaar vrijwel al mijn rijkdom via de Gates Foundation weggeven aan de zaak van het redden en verbeteren van levens over de hele wereld.”