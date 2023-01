Bill Gates gelooft niet zo in Web3 en het metaverse

Voormalig Microsoft-topman Bill Gates is niet erg te spreken over Web3 en het metaverse. Kunstmatige intelligentie daarentegen, daar ziet hij zeker wel heil in. Toch hoeven mensen die juist aan Web3 en het metaverse werken zich niet slecht te voelen bij de uitspraken van Gates : hij is de man die ooit zei dat het internet alleen interessant was als je echt wist waar je naar op zoek was.

AMA met Bill Gates

Techmiljardair Bill Gates deed mee aan een Ask Me Anything op Reddit en hoewel hij al langer niet meer een heel belangrijke rol speelt bij Microsoft, wordt hij nog steeds gezien als één van de techgroten der aarde. Wat hij heeft te melden over technologie is dus wel degelijk interessant. Bovendien investeert hij wel volop in tech, zoals Impossible en Coupang. Bill Gates mag door al zijn donaties lang niet meer de rijkste man op aarde (willen) zijn, hij wordt nog steeds gezien als een toonaangever, zelfs al mag hij soms -bijvoorbeeld zoals over het internet destijds- wel een toontje lager zingen.

Tijdens de AMA liet hij weten dat hij kunstmatige intelligentie vrij revolutionair vindt. Hij is positief verrast door hoe snel de AI kan worden verbeterd en verwacht dat ze grote impact gaan hebben. Er zijn immers inmiddels al veel AI-apps en websites ontstaan. Onder andere ChatGPT, waarover Gates ook iets te zeggen had. Hij denkt dat ChatGPT vooral een inzicht geeft in wat er komen gaat en zegt dat hij ervan onder de indruk is. Zou het toeval zijn dat hij zo enthousiast is, of heeft het ook iets te maken met het feit dat Microsoft op het punt staat gigaveel te investeren in het bedrijf?