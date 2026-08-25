Luister je wel eens audioboeken op Spotify ? Dan heb je waarschijnlijk gemerkt dat het niet zo lekker werkte. Inmiddels is dat gelukkig opgelost, al zijn er gebruikers die aangeven dat ze nog steeds problemen hebben met het kunnen afspelen van luisterboeken. De streamingdienst kampt bovendien met nog een probleem.

Audioboeken op Spotify

Spotify had een storing met zijn audioboeken , waardoor het niet mogelijk was om ze af te spelen of te downloaden. Nu is daar een update voor verschenen, maar deze blijkt niet bij iedereen soelaas te bieden. Spotify zegt dat het probleem helemaal is opgelost, maar dat blijkt dus niet helemaal te kloppen. Gebruikers die nog problemen ervaren zouden de app moeten updaten en opnieuw moeten opstarten om eraf te komen, maar er zijn mensen die zeggen dat ze toch nog problemen houden.

Spotify komt met steeds meer mogelijkheden voor audioboeken, zoals magazines die je kunt beluisteren en een soort recaps zoals je ook op televisie kent van series die een tijdje weg zijn geweest. Ook kun je notities maken bij je playlists, mocht je even iets willen onthouden wat echt bij die playlist hoort. Er komen dus veel nieuwe dingen bij, en ja, dan loop je wel eens tegen wat problemen aan. Alleen denkt Spotify het probleem met de audioboeken te hebben opgelost, terwijl er dus nog steeds wat zou moeten worden gladgestreken.

Android Auto

Daarnaast is er nog een probleem met Spotify, want mensen die het gebruiken via Android Auto schijnen tegen een foutmelding aan te kijken. Eerder was het al zo dat hij steeds vastliep, dat was toen gefikst, maar nu blijken gebruikers het niet te kunnen gebruiken omdat er een foutmelding in het infotainmentscherm verschijnt. Als je de Spotify-app wil openen, dan staat er dat hij niet antwoordt. Of het heel breed speelt of maar bij een select gezelschap is op dit moment moeilijk te zeggen.

Maar mocht je tegen problemen aanlopen met de streamingdienst, dan is de kans groot dat je daar niet helemaal alleen in staat. Er is duidelijk iets aan het wankelen in de app, wat mogelijk ook wordt veroorzaakt door nieuwe dingen die worden toegevoegd: soms is het moeilijk om met alle facetten van een app rekening te houden en dominoot het een het ander wel eens om.