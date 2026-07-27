Eerst was het vooral iets wat mensen op datingprofielen deelden, maar inmiddels blijkt het populair te zijn om overal te delen wat je luistert. Of ja, blijkt het zo te zijn: is het zo omdat het mogelijk wordt gemaakt. Zo kon je op WhatsApp in je statusupdate al muziek delen, maar nu gaat dat makkelijker vanuit Spotify . Ook Snapchat weet de Zweedse streamer te vinden: je kunt nu muziek delen op de Snap Map.

Delen wat je nu afspeelt

Op WhatsApp is het erg makkelijk om te delen wat je op Spotify luistert . Of het nou is om met een songtekst iemand iets duidelijk te maken of te laten zien dat je heel erg naar een bepaald concert toeleeft: deel binnen Spotify een nummer via de deelknop en als je daar nu WhatsApp kiest, dan krijg je de optie om het als statusupdate te delen. Hij deelt dus niet wat je constant luistert, maar alleen nummers die jij hiertoe uitverkoren hebt en die je dus handmatig op je status hebt gezet.

Op Snapchat koppel je je Spotify-account en kun je realtime op de Snap Map laten zien wat je luistert. De Snap Map heeft meer dan 450 miljoen gebruikers over de hele wereld, al is het ook een spannend ding: mensen die jou volgen en die jij terugvolgt zien daadwerkelijk waar je je bevindt. Dat is zeker niet iets waar iedereen even comfortabel mee is. Tegelijkertijd is het een leuke manier om te zien dat iemand op hetzelfde festival is als jij en kun je erlkaar misschien even ontmoeten voor een biertje.

Now Playing

Nu kunnen wederzijdse vrienden dus hun Now Playing-status op Snap Chat zien. Tik je vervolgens op het liedje, dan krijg je Spotlight-video's te zien waar dat nummer in voorkomt. Ook kun je direct het nummer openen op Spotify of opslaan bij je gelikete nummers, waarna je ze bijvoorbeeld weer aan een afspeellijst kunt toevoegen.

Je hoeft de Now Playing niet per se met iedereen te delen: je hebt de keuze tussen bijvoorbeeld vrienden, vrienden op de Snap Map, alleen geselecteerde vrienden of helemaal niemand. Heb je Snapchat overigens 24 uur of langer niet geopend, dan pauzeert Now Playing, dus het gaat -mits je Snapchat elke dag gebruikt- niet eeuwig door. Een leuke nieuwe functie om wat meer van jezelf te laten zien: immers betekent muziek voor veel mensen heel veel.

Probleem