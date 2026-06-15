Streamingdienst Deezer heeft er sinds een paar jaar een nieuwe missie bij: het strijdt tegen AI-muziek. Zo meldde het al dat het dagelijks ongeveer net zoveel AI-muziek binnenkrijgt als muziek die door mensen is gemaakt. Nu komt het met een tool, die je ook op andere plekken dan Deezer kunt gebruiken, waarmee je het kunt controleren.

AI-muziek op Spotify

Deezer zegt dat 43 procent van de mensen die van een andere streamingdienst overstappen naar Deezer AI-muziek in hun playlist hebben staan. Wil je dat helemaal niet, dan is het nu mogelijk om je muziekbieb hierop te checken, zonder dat je allerlei data hoeft te verhuizen of geld hoeft te betalen.