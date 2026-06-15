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Ai muziek

Met dit tooltje check je of je AI-muziek in je Spotify-playlist hebt

Online15 jun , 17:47doorLaura Jenny
Streamingdienst Deezer heeft er sinds een paar jaar een nieuwe missie bij: het strijdt tegen AI-muziek. Zo meldde het al dat het dagelijks ongeveer net zoveel AI-muziek binnenkrijgt als muziek die door mensen is gemaakt. Nu komt het met een tool, die je ook op andere plekken dan Deezer kunt gebruiken, waarmee je het kunt controleren.

AI-muziek op Spotify

Deezer zegt dat 43 procent van de mensen die van een andere streamingdienst overstappen naar Deezer AI-muziek in hun playlist hebben staan. Wil je dat helemaal niet, dan is het nu mogelijk om je muziekbieb hierop te checken, zonder dat je allerlei data hoeft te verhuizen of geld hoeft te betalen.
Veel mensen willen wel weten of iets AI heeft: niet iedereen is daar evenzeer van gecharmeerd. Reden voor Deezer om het dus ook mogelijk te maken voor streamingdiensten buiten Deezer. Je vindt deze playlistcheker op de AI Music Detector-site van Deezer en je kunt dan door je account te verbinden je playlists laten doorlichten.

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