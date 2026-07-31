Een belangrijke uitspraak van de rechter in Duitsland: AI-bedrijf Suno moet betalen. Het platform laat je muziek maken die erg bekend klinkt, want met AI worden bepaalde artiesten nagebootst. Daar heeft Suno op dit moment nog nooit voor betaald, maar dat moet nu dus wel gebeuren.

Rechten

We hebben vaker over Suno geschreven, waarop je bijvoorbeeld kunt zeggen: 'Maak een liedje in de stijl van Frank Ocean over een vrouw met liefdesverdriet'. Hij weet dan precies wat hij moet doen, al zegt hij er wel bij: "We verwijzen niet rechtstreeks naar kunstenaars, dus we hebben je prompt vervangen door vergelijkbare stijlen die je misschien aanspreken."

Toch is het de Duitse auteursrechtenorganisatie GEMA gelukt om een overtuigende argumentatie te maken waarom melodieën en ritmes van AI-nummers te veel lijken op muziek waarop auteursrechten rusten. De nummers die voorbijkwamen zijn Mambo No. 5 dat origineel van Lou Bega is, maar ook Atemlos durch Die Nacht en Forever Young. Allemaal nummers die door Duitsers zijn gemaakt, maar door Suno worden nagemaakt.

Het is nu alleen nog de vraag hoe Suno moet betalen voor de auteursrechten, naast dat het Amerikaanse bedrijf nog in hoger beroep kan gaan. Het is ook voor het eerst dat een AI-bedrijf voor auteursrechten moet betalen in de muziek, wat het sowieso een nieuwe situatie maakt waarvan de regels nog moeten worden bepaald.

BBL Drizzy

We schreven in 2024 al dat platenmaatschappijen achter AI-muzieksoftware aangingen. Toen werd Suno genoemd, maar ook Udio. Udio is bijvoorbeeld bekend van BBL Drizzy, een disstrack waarvan wer gedacht dat Metro Boomin’ het had gemaakt, die overhoop ligt met Drake. Dat is dus eigenlijk een AI-track.

De platenmaatschappijen zeiden toen al: “Als Suno onze muziek niet had gebruikt om hun AI-model te trainen, hadden ze nooit zulke sprekende imitaties van menselijke muziek kunnen maken. Dat is juist de kwaliteit waarmee ze nu pronken.” En ja, dat wordt in ieder geval in Duitsland dus een kwaliteit waarvoor ze nu voor moeten gaan betalen.

We zijn erg benieuwd hoe die betaling opgelost wordt: wordt het een gedeelte per track, maar is het dan per gemaakte AI-track en hoe bepaal je waarop het lijkt? Het is dus voor de muziekwereld misschien wel een heel positieve ontwikkeling, maar of het ook echt haalbaar is qua betaling, dat is maar afwachten.