Recent werd al duidelijk dat LinkedIn bol staat van de AI-posts. Veel posts die je ziet zijn misschien wel door een mens gelezen voor ze werden geplaatst, maar komen toch echt uit de pen van kunstmatige intelligentie . LinkedIn zegt het niet zelf in zoveel woorden (en hangt er ook niet dat cijfer van 40 procent AI-posts aan), maar komt nu wel met een knop waarmee je als gebruiker kunt aangeven dat je denkt dat iets AI is.

AI flaggen

Het is op andere social media heel normaal dat je kunt aangeven dat iets mogelijk AI is, zonder dat men er transparant over is. Vergis je immers niet: AI op zich wordt niet geweerd, maar het is wel belangrijk dat er duidelijk wordt gemaakt dat iets AI is. LinkedIn maakt echter wel een verschil tussen gewoon een post die wat AI -hulp heeft gekregen en volledige onzin-AI-posts. Die laatste categorie wil het liever uitroeien en daarom kun je dat straks aangeven.

LinkedIn zegt: "AI-slop is voor ons allemaal een topprioriteit. We geven hier echt om." LinkedIn komt naast het kunnen aangeven van AI-rommel ook nieuwe classifiers in om te bepalen "of een bericht AI-slop of in het algemeen van lage kwaliteit is om zo de hoeveelheid AI-slop te verminderen die je mogelijk ziet in voorgestelde inhoud en berichten van buiten je netwerk." De feed zou er uiteindelijk ook beter van worden.

Maar, en dat is misschien wel groter nieuws: LinkedIn haalt de optie weg om met AI je post te verbeteren. Er komt een nieuwe mogelijkheid die iets minder fanatiek met je woorden aan de haal gaat: het verandert wel je woorden, maar niet je stem, zegt LinkedIn. Het draait dus meer om een spellingcontrole die checkt of het goed geschreven is en of het ook raakt.

Homogene LinkedIn-posts

Het is soms lastig om te bedenken of iets op LinkedIn met AI is gemaakt. Dat is vooral omdat mensen eigenlijk al jaren volgens bepaalde stramienen werken. Je begint met iets van ‘ik heb lang gedacht of ik dit wel moest plaatsen’, of je komt met een hele anekdote en je vraagt of mensen het ook zo ervaren: fanatieke LinkedIn-gebruikers zijn geneigd om dezelfde soort posts te maken. Er werd eerst gehoopt dat AI daarin misschien wat zou veranderen, maar eigenlijk lijkt het alleen maar erger geworden.

Sowieso is LinkedIn natuurlijk een wat vreemde eend in de bijt. Meer dan een miljard mensen hebben het, maar er is maar een heel klein deel echt fanatiek bezig. Bovendien is dat ook vaak een momentopname: heb je een baan waar je blij mee bent, dan is de kans groot dat je er aanzienlijk minder te vinden bent dan wanneer je op zoek bent en jezelf ook echt wil profileren op LinkedIn om je zo in de kijker te spelen bij potentiële werkgevers. Maar goed, als je dat dus doet met iets te veel AI, dan kun je nu wel eens in de problemen komen.