Meta -ceo Mark Zuckerberg heeft al eens voorspeld dat de slimme bril de smartphone zou overnemen, maar nu komt hij weer met een ander toekomstbeeld (dat daar overigens best in zou kunnen passen). Hij denkt dat miljarden mensen over vijf jaar hun eigen AI-agents hebben.

AI-agents

Hij stelt zich dan AI-agents voor die begrijpen wat je doelen zijn en die met jou werken aan die doelen, ook op momenten dat je er zelf even niet mee bezig kunt zijn. Immers werkt een AI-agent 24/7 door en jij moet ook af en toe slapen. Hij denkt dat AI-agents bijvoorbeeld kunnen helpen met financiën, gezondheid, het runnen van het huishouden en relaties. Vooral dat laatste is interessant, want AI wordt op dit moment nagenoeg niet ingezet voor relaties en banden met andere mensen, hoogstens voor wat advies. Of Zuckerberg dan bijvoorbeeld bedoeld dat je de AI-agent op je verjaardagskalender kijkt en mensen automatisch een felicitatie sturen of dat het toch dieper gaat dan dat, is niet duidelijk.

Maar tegelijkertijd is het ook niet per se één AI-agent die je dan overal voor gebruikt. Je hebt waarschijnlijk verschillende agenten voor verschillende doelen of facetten in het leven. Zuckerberg ziet in ieder geval een belangrijke rol voor WhatsApp, waar mensen toch al praten met Meta AI en het dan ook misschien gaan gebruiken om hun AI-agents aan te sturen. Het is nog wel de vraag hoe dit allemaal moet gaan werken: zijn er genoeg datacenters om dit te kunnen ondersteunen?

En: heeft Meta genoeg geld om AI goed genoeg door te ontwikkelen? Zijn afdeling die AI-ontwikkelingen doet heeft in een kwartaal tijd 4,6 miljard dollar verloren. Nu zal zo’n afdeling ook niet zo snel geld direct in het laatje brengen, maar nadat er toch een aantal projecten van Meta zijn mislukt, met als grootste klapper het metaverse , kan het zijn dat investeerders wat voorzichtiger worden. Terwijl ondertussen de ontwikkeling van AI juist steeds duurder wordt.

Meta business agents

Meta heeft op dit moment ook Meta business agents en die zijn nu wereldwijd op WhatsApp beschikbaar. Dit zou inmiddels in een paar maanden tijd door meer dan 1 miljoen bedrijven worden gebruikt. Wanneer er meer persoonlijke AI-agents komen is afwachten, maar als Meta wil bijdragen aan de miljarden AI-agents, dan zal het daar waarschijnlijk in een niet al te lange tijd mee komen.