AI mag dan niet gaan zorgen dat je werkweek een dagje korter wordt, het kan je wel enorm helpen om wat klussen te doen waar je zelf eigenlijk helemaal geen zin in hebt, of die je op een andere manier tijd kunnen besparen. De vijf taken kun je vandaag nog aan AI overlaten.

Lange documenten en e-mailthreads samenvatten

Niemand wil een document van 40 pagina’s doorakkeren 10 minuten voor de meeting, maar gelukkig kun je dat gewoon aan AI overlaten. Dat maakt er een samenvatting van, zodat je meteen helder hebt wat de bedoeling is. Dit is ook heel handig om bijvoorbeeld snel vat te krijgen op waar de mail over gaat en of je nog actie moet ondernemen.

Een eerste versie opstellen

Je hoeft ook niet uren naar een lege pagina te staren: je kunt AI een eerste concept laten maken, je hoeft alleen om te schrijven wat je ongeveer wil en dan voortborduren op wat de AI allemaal bedenkt.

Data opschonen

Je kent ze wel: Excel-bestanden die lang duren om te laden. Dan weet je vaak al hoe laat het is: er staat heel veel informatie in. Je kunt AI eropuit sturen om de data op te schonen of simpelweg een analyse te maken van wat er allemaal staat. Het kan je overigens ook helpen met ingewikkelde formules.

Notuleren van meetings

Meetings notuleren is een taak die vroeger altijd werd gegeven aan de persoon die zich maar opofferde, maar nu kan AI dat doen. Het kan meeluisteren naar de meeting en alles opschrijven, maar ook met actiepunten per persoon komen. Zo kun je je beter concentreren op je meeting.

Brainstormen

Of het nou een reclamecampagne is of voor een artikel: AI kan je helpen op goede ideeën te komen. Ook cadeautjes voor vrienden, al is het misschien niet de bedoeling dat je die tijdens werktijd gaat opzoeken.

Toch zijn er ook wat dingen die je zelf moet blijven doen. Zo moet je zelf de beslissingen nemen, teksten goed controleren en de persoonlijke relaties onderhouden. Dat is iets wat je niet zo makkelijk aan AI kunt overlaten: maar zeg nou zelf, waarschijnlijk ook niet wil overlaten.