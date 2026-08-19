Wie wel eens gaat hardlopen met Spotify in zijn oren, die weet waarschijnlijk wel dat je playlists kunt kiezen op basis van een bepaald aantal beats per minuut: dat maakt het makkelijker om een tempo vast te houden tijdens het rennen. Nu gaat Spotify een stapje verder en introduceert het Running Mode.

Running Mode

De hardloopmodus van Spotify heeft wederom veel te maken met de beats per minuut, want Spotify zegt dat het automatisch de liedjes goed laat passen bij de snelheid van je workout. Er wordt gekeken naar die beats per minuut, maar ook de intensiteit en het type muziek. Wil je interval trainen, dan heb je immers iets heel anders nodig dan wanneer je gewoon heel lang op hetzelfde tempo wil blijven gaan. Er zijn ook audio cues mogelijk, wat betekent dat je via audio bijvoorbeeld een coach hoort roepen dat je het hartstikke goed doet.

Spotify laat weten: “Kies vanaf daar een van de 25 samengestelde hardloop-presets en pas deze volledig aan naar jouw wens door het type workout (zoals interval, duurloop of piramide), de duur, het aantal slagen per minuut (BPM) en je gewenste muziekstijl in te stellen. Druk op afspelen en Spotify begeleidt je hardloopsessie met muziek die precies is afgestemd op je workout. De hardloopmodus geeft je gepersonaliseerde muziek, stemt het ritme af op je gekozen tempo en gaat naadloos over tussen nummers voor een vloeiendere, motiverende soundtrack.”

Nog niet in Nederland

Wel is het in eerste instantie alleen beschikbaar in Engelssprekende landen en Zweden (waar Spotify vandaan komt). Eerder dit jaar introduceerde streamingdienst al iets anders dat met sporten te maken heeft, namelijk de Fitness with Spotify-functie. Dat zijn workouts waar je zo doorheen gegidst wordt om je te helpen fitter te worden -of te blijven-. Voorbeelden hiervan zijn er legio: Yoga with Kassandra, Pilates Body by Raven en Abi Mills Wellness zijn enkele van die workouts.