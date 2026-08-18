OpenAI, de maker van ChatGPT , heeft een nieuwe ChatGPT voor tieners aangekondigd. Eén van de grootste veranderingen ten opzichte van de gewone ChatGPT is dat er wat meer robotisch wordt gesproken. Waar veel AI-chatbots juist zijn geïntroduceerd met het idee dat gesprekken juist natuurlijker moesten worden, daar blijkt het voor tieners problematisch te zijn als het er net even te menselijk aan toe gaat.

ChatGPT voor kinderen

Toch geldt dat niet zozeer voor de getypte tekst, maar voor de stemmen die hardop kunnen spreken. Mensen met een tieneraccount krijgen de mogelijkheid om de antwoorden in een menselijke stem uit te schakelen, zodat de technologie minder als een persoon overkomt. Ook komen er nieuwe reminders naar de app waardoor jongeren eraan worden herinnerd om regelmatig een pauze te nemen. Zo verliezen ze zich hopelijk minder snel in gesprekken die urenlang doorgaan.

OpenAI laat weten: "We hebben ChatGPT voor tieners ontworpen om relaties in de echte wereld en gezonde gewoonten te ondersteunen, met pauzeherinneringen die tieners aanmoedigen om even afstand te nemen, en productaanwijzingen die ChatGPT consequent als AI identificeren. We blijven de leeftijdsadequate reacties van ChatGPT voor gebruikers onder de 18 versterken. Onze bijgewerkte angelspecificatie voor jongeren onder de 18 gaat verder dan het blokkeren van romantische of geseksualiseerde rollenspellen: ChatGPT mag geen romantisch taalgebruik gebruiken, geen emotionele afhankelijkheid stimuleren en niet impliceren dat het gevoelens of een bewustzijn heeft. Deze sterkere beschermingsmaatregelen zijn ontworpen om gezonde relaties in de echte wereld te versterken."

Huiswerkhulp

ChatGPT voor tieners krijgt onder andere een studiemodus waarmee kinderen stap voor stap wordt geholpen met hun huiswerk, zodat ze niet gewoon het antwoord krijgen, maar de stapjes ernaartoe leren. Daarnaast zijn er nieuwe reminders die kinderen erop wijzen dat ze misschien nog even wat aandacht aan hun huiswerk moeten besteden. Daarnaast kunnen ouders ook bepaalde studietijd instellen op ChatGPT en zijn er mogelijkheden om een soort quizvragen over de stof te krijgen.

Hoe OpenAI precies gaat kijken of iemand stiekem een tiener is, dat is onbekend, maar het geeft wel aan dat het dit beter gaat detecteren. Deze detecties zijn momenteel een van de grotere uitdagingen voor het internet, dus het wordt interessant om te zien hoe OpenAi dat aanpakt, als dat ooit al bekend wordt. Veel websites die met ditzelfde probleem kampen, zoals Facebook, zullen het waarschijnlijk in de gaten houden. Die worden steeds vaker verantwoordelijk gehouden voor hoe ze omgaan met jongeren en hebben er dus baat bij om te weten wat iemands leeftijd is.