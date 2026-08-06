Ben je een gratis gebruiker van ChatGPT , dan kun je al vrij veel met de AI-chatbot, maar het wordt beter. OpenAI heeft namelijk een cadeautje voor mensen die ChatGPT gebruiken zonder te betalen. Het gaat om onbegrensd chatten: zolang je het bij tekst houdt, kun je eindeloos met ChatGPT praten. Daarnaast komt er een verbetering naar GPT-5.6 Sol. Plus- en Pro-gebruikers kunnen rekenen op een betrouwbaarder taalmodel als het om feitjes gaat.

Cadeau voor gratis gebruikers

Dit cadeautje voor gratis gebruikers geldt niet direct, maar vanaf volgende week kun je oneindig in tekst chatten met ChatGPT. Op dit moment kan dat niet. Dan loop je op den duur tegen het probleem aan dat er te veel is gesproken en je een melding krijgt dat je de max hebt bereikt. Dat gaat verdwijnen, zolang je geen bestanden en afbeeldingen gaat uploaden. Dat kan wel, maar daarbij zijn er nog wel limieten van toepassing.

Er komt daarnaast een nieuwe knop in ChatGPT voor gratis gebruikers en Go-gebruikers. Die kunnen ze gebruiken om tijdelijk even een beter model te krijgen waarbij er dieper wordt geredeneerd. Zo kun je moeilijkere vragen beantwoord krijgen. Hiervoor wordt dan tijdelijk geüpgraded naar GPT-5.6 Luna. De knop heet ‘Think’, denken dus. Mensen met een Plus- of Pro-abonnement hebben een nieuwe slider om aan te geven hoeveel moeite ze willen dat ChatGPT doet voor een antwoord. Soms wil je immers gewoon even een snel feitje vragen en dan hoeft daar niet heel veel aan vooraf te gaan, terwijl je bij diepere onderzoeksvragen mogelijk juist wat meer verwacht.

Denk harder!

We dachten verder dat bij de introductie van GPT-5.6 Sol al een betrouwbaarder taalmodel was geïntroduceerd, maar het kan blijkbaar toch een beetje beter. OpenAI laat weten: "De nieuwe GPT-5.6 Sol is ontworpen om minder fouten te maken — vooral wanneer antwoorden afhangen van datums, getallen, bronnen, regels of aannames — door de gevonden bronnen beter te gebruiken om je vraag te beantwoorden."

Daarnaast geeft het model directe antwoorden en is de opmaak wat verfijnd. Vooral dat eerste kunnen we als Nederlanders erg waarderen. Al die extra details zijn vaak heel gezellig, maar we hebben toch liever dat ChatGPT meer to the point is.

We gaan het volgende week meemaken op ChatGPT. Hoewel, we zijn zelf de max op het AI-platform nog niet tegengekomen. Het duurde immers ook wel even voordat die kwam kijken. Maar voor mensen die ChatGPT als hun steun en toeverlaat gebruiken is dit wel een grote plus. Zonder voor Plus te betalen dus.