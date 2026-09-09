De podcast verhuisde eerst van het oortje naar het beeldscherm. Inmiddels staat hij ook gewoon op de televisie in de woonkamer. In oktober 2025 werd volgens YouTube wereldwijd ruim 700 miljoen uur aan podcasts bekeken op woonkamerapparaten. Een jaar eerder was dat nog 400 miljoen uur. Het platform behandelt podcasts ondertussen steeds nadrukkelijker als content die je zowel kunt kijken als luisteren, bijvoorbeeld met de nieuwe podcastmodus voor YouTube Premium.

Op 55 inch zie je ineens alles

Een beeld dat op een telefoonscherm prima lijkt, kan op een grote televisie behoorlijk tegenvallen. Zachte focus wordt zichtbaar. Een rommelige achtergrond trekt ineens de aandacht en licht dat recht van boven komt zorgt voor donkere schaduwen onder de ogen. Ook één statische camera wordt sneller saai. Op een klein scherm valt het misschien minder op dat twintig minuten lang hetzelfde shot in beeld staat. Een kabel in de achtergrond, een half afgesneden decorstuk of een camera die nét niet scherp staat, blijft op een groot scherm veel nadrukkelijker in beeld.

Een videopodcast heeft meer nodig dan één camera

Een opname die ook op tv-formaat overeind moet blijven, begint bij scherp beeld en goed licht. Het gezicht van iedere spreker moet bewust worden uitgelicht en de achtergrond moet onderdeel zijn van het beeld in plaats van toevallig achter de gasten te staan. Meerdere camera’s geven de montage vervolgens ruimte om te wisselen tussen een totaalshot en afzonderlijke sprekers. De kijker kan daardoor bijvoorbeeld degene zien die reageert terwijl een ander praat.

Daarvoor hoeft een podcast niet meteen een talkshowdecor te krijgen. Wel moet de set bewust zijn ingericht. Studio2Go heeft in Haarlem bijvoorbeeld een grote studio van 120 m² die kan worden opgebouwd in wit, greenscreen of zwart, met een truss-systeem en eigen controlroom. De ruimte is ook geschikt voor talkshows en podcasts met publiek.

Eén opname wordt een stapel content

Goed opnemen voor groot beeld heeft nog een voordeel: hetzelfde bronmateriaal kan op verschillende plekken worden gebruikt. Uit één sessie haal je de volledige video-aflevering voor YouTube en de audioversie voor Spotify en Apple. Daarnaast kun je losse momenten uitsnijden voor YouTube Shorts, reels en LinkedIn-clips.

Die korte clips stellen weer hun eigen eisen aan het beeld. Een close-up van een spreker kan bijvoorbeeld makkelijker als verticale clip worden verwerkt dan één breed shot waarin twee mensen klein in beeld zitten. Wie een video podcast laten maken wil, kan daar bij de voorbereiding al rekening mee houden.

De televisie wordt onderdeel van je opnameplan

Wie in 2026 met een podcast begint, hoeft dus niet alleen te bedenken hoe een aflevering klinkt op Spotify of eruitziet op een telefoon. De woonkamertelevisie hoort inmiddels ook bij de mogelijke schermen waarop je productie terechtkomt. De vraag ‘doen we ook video?’ wordt daardoor steeds minder interessant. Belangrijker is of camera’s, licht, decor en beeldkwaliteit goed genoeg zijn voor het grootste scherm waarop iemand straks besluit je aflevering aan te zetten.