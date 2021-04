NOS Jeugdjournaal lanceert eigen podcast voor kinderen

Het heeft even geduurd maar nu is er toch een podcast specifiek voor kinderen! Het NOS Jeugdjournaal start in samenwerking met Zapp een eigen podcast. Iedere week duiken presentatoren Bart Tuinman en Malou van der Starre in een actueel onderwerp. Zij beantwoorden vragen van kinderen, leggen moeilijke woorden uit en geven tips. De vaste afsluiter is Goed Nieuws: een positieve gebeurtenis in het leven van een kind.

In de eerste kamer herdenken In de eerste aflevering staat het onderwerp ‘herdenken’ centraal. Elk jaar wordt op 4 mei de Nationale Dodenherdenking uitgezonden op tv. In heel Nederland wordt dan met kransleggingen, toespraken en twee minuten stilte stilgestaan bij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. Maar waarom doen we dat precies en waarom gaat dat op deze manier? Bart en Malou zoeken de antwoorden op deze vragen, spreken erover met kinderen en praten met Gerdi Verbeet, voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei. Zij vertelt waarom herdenken belangrijk is en heeft een tip wat kinderen kunnen doen om niet in de lach te schieten tijdens de twee minuten stilte.

NOS Jeugdjournaal podcast Op zaterdagochtend in bed, tijdens een autoritje of in de klas; de Zapp-podcast NOS Jeugdjournaal is overal te beluisteren. Vanaf 1 mei staat tien weken lang elke zaterdag om 07.00 uur een nieuwe aflevering online op www.jeugdjournaal.nl, Spotify, en de bekende podcast apps.