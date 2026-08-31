De Europese commissie heeft besloten om meer bedrijven toe te voegen aan zijn lijstje met Very Large Platforms onder de Digital Services Act. Het gaat om ChatGPT Reddit en Roblox. De EU kondigt aan dat deze diensten hieronder vallen omdat ze meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers in de EU hebben.

ChatGPT onder een vergrootglas

Het betekent voor burgers in de EU dat ze beter beschermd zullen worden tegen de beslissingen die de platforms nemen en mogelijk minder rekening houden met bijvoorbeeld data en privacy. Tegelijkertijd is het voor de platforms extra druk: ze worden ze scherper in de gaten gehouden en moeten zich aan al die regels van de Digital Services Act houden.

De drie platforms worden toegevoegd aan een lijst waarop al 25 platforms stonden. Denk aan Meta, AliExpress en Amazon. Nu zijn het er dus 28. De Digital Services Act heeft al veel veranderingen teweeg gebracht in de techwereld, naast dat het ook al een aantal keer grote boetes heeft bezorgd. X kreeg bijvoorbeeld een megaboete in verband met de verificatiebadge en Apple en Meta kregen er ook al eerder boetes van 500 miljoen en 200 miljoen omdat ze zich niet aan deze regeleving hielden.

Regels

Volgens de Digital Services Act zijn bedrijven onder andere verplicht om te zorgen dat problematische posts kunnen worden gemeld en dan ook snel worden verwijderd. Ook zouden gebruikers moeten kunnen begrijpen waarom bepaalde berichten op hun tijdlijn verschijnen en mag er bijvoorbeeld geen reclame worden getoond op basis van gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheid, religie of seksuele geaardheid. Of deze platforms zich nu al goed aan de regels houden is onbekend, maar maar dat zal nu wel een speerpunt voor ze moeten worden als ze in Europa willen blijven.