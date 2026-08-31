Nederlandse gebruikers van Google Maps krijgen voortaan een dubbele naam te zien voor een van de grote meren tussen de Verenigde Staten en Canada: "Lake Ontario (Lake America)". Amerikaanse gebruikers zien alleen nog "Lake America", terwijl Canadezen de vertrouwde naam Lake Ontario blijven zien. Google is de wijziging dit weekend begonnen uit te rollen, nadat de Amerikaanse overheid de officiële naam van het meer had aangepast.

Trump ondertekent decreet tijdens handelsconflict

Aanleiding voor de naamswijziging is een executive order die president Trump vorige week donderdag ondertekende. Daarin gaf hij opdracht aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken om Lake Ontario in de Verenigde Staten officieel om te dopen tot Lake America. Volgens Trump blijft het meer een cruciale rol spelen in de Amerikaanse economie, en verdient het daarom een naam die dat weerspiegelt. Het decreet volgde op oplopende spanningen met Canada, nadat de twee landen er niet in slaagden een nieuw handelsakkoord te sluiten. Trump had eerder die week al gedreigd met de naamswijziging als drukmiddel, kort na een verbaal robbertje met de premier van de Canadese provincie Ontario, Doug Ford.

Het ministerie voerde de wijziging vervolgens door in het Geographic Names Information System, de officiële Amerikaanse database voor geografische namen die wordt bijgehouden in samenwerking met de Board on Geographic Names. Google past de namen op zijn kaartendienst standaard aan zodra zo'n officiële bron verandert, en bevestigde zaterdag dat de aanpassing voor Lake Ontario om die reden nu wordt doorgevoerd.

Regionale verschillen: VS, Canada en de rest van de wereld

Google hanteert daarbij een vast beleid voor meren, zeeën en andere wateren waarvan de naam per land verschilt. Gebruikers in de Verenigde Staten zien voortaan uitsluitend "Lake America", terwijl gebruikers in Canada gewoon "Lake Ontario" blijven zien. Voor de rest van de wereld, waaronder Nederland, toont Google Maps beide namen tegelijk, met "Lake America" tussen haakjes achter de oorspronkelijke naam. Het is dezelfde aanpak die Google eerder hanteerde bij de omstreden naamswijziging van de Golf van Mexico naar "Golf van Amerika", nadat Trump die aanpassing op zijn eerste dag als president in 2025 had doorgevoerd. Diezelfde periode veranderde Google Maps ook de berg Denali in Alaska terug naar de oude naam Mount McKinley, wat destijds eveneens tot kritiek leidde.

Niet elke kaartendienst volgt de Amerikaanse overheidsdatabase automatisch. Apple Maps toont het meer voorlopig nog altijd als Lake Ontario voor Amerikaanse gebruikers. MapQuest liet via social media uitdrukkelijk weten de naam niet aan te passen en lanceerde zelfs een generator waarmee gebruikers zelf een alternatieve naam voor het meer kunnen bedenken.

Canada erkent de nieuwe naam niet

Lake Ontario wordt sinds het begin van de twintigste eeuw gezamenlijk beheerd door de Verenigde Staten en Canada, op basis van het Boundary Waters Treaty dat geschillen over het gedeelde water moet voorkomen. De Canadese premier Mark Carney reageerde deze week op de aankondiging door te wijzen op de oorsprong van de naam Ontario, die volgens hem stamt uit het Wendat-woord Ontari'io. Hij benadrukte dat de naam meer dan vierhonderd jaar oud is en zowel de Canadese confederatie als de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring voorafgaat. Canada blijft het meer dan ook officieel Lake Ontario noemen, ongeacht wat er in de Amerikaanse database staat.

Het Witte Huis vierde de doorvoering van de naamswijziging intussen nadrukkelijk. Communicatiedirecteur Steven Cheung schreef op zondag op X dat de nieuwe naam nu ook echt op Google Maps te zien was.

Wat betekent dit voor Nederlandse gebruikers

Voor wie in Nederland op Google Maps naar het gebied tussen de staat New York en de Canadese provincie Ontario zoekt, verandert er in de praktijk weinig aan de vindbaarheid van het meer: beide namen blijven zichtbaar. Wel is de dubbele naamgeving een zichtbaar voorbeeld van hoe een politiek conflict tussen twee landen direct doorwerkt in een dienst die miljarden mensen wereldwijd dagelijks gebruiken. Of de wijziging blijvend is, hangt af van de vraag of een toekomstige Amerikaanse regering de naam ooit weer terugdraait, zoals destijds ook gebeurde met eerdere naamswisselingen rond het meer, dat in zijn geschiedenis al meerdere namen droeg voordat het de huidige aanduiding kreeg.