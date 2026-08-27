Meta zet hoog in op AI-agents. Iets te hoog, zo blijkt nu, want nu het een deel van zijn medewerkers heeft vervangen voor AI-agents, blijkt dat die er een potje van maken.

AI-agents

Sommige teams hebben 60 procent van hun mensen verloren , omdat ze werden vervangen door AI. Bronnen stellen aan Reuters dat bedrijven in het algemeen zoekende zijn naar hoe ze AI kunnen inzetten. Meta lijkt daar niet zoveel moeite mee te hebben: dat neemt rigoureuze beslissingen en hakt in zijn klantenbestand. Maar daar lijkt het nu de prijs voor te betalen.

In een project dat Project OT heet, Organization Transformation, heeft het verschillende ontslagrondes gepland waarbij de medewerkers werden vervangen door AI-agents. Op zich kan dat voor sommige taken best slim zijn, maar voor hele functies? Niet echt, zo blijkt. Meta zei dat het verschillende scenario’s had bedacht en dat het niet met alle scenario’s is doorgegaan, maar wel met een aantal. Zo zou het de eerste ontslagronde in mei inderdaad hebben doorgevoerd, maar de tweede is geannuleerd, zo blijkt nu. Fijn voor medewerkers, maar de reden erachter is voor Meta een tegenvaller.

Reuters zou verschillende interne documenten onder ogen hebben gekregen en met meer dan 20 mensen hebben gesproken om zo in kaart te brengen hoe het verder is verlopen. Er is een project dat AI-native heet en hierbij communiceren tools die AI kan gebruiken met elkaar, net als met agents. Workflows zijn volledig geautomatiseerd en nieuwe toepassingen zijn allemaal AI-first. AI-agents worden hierbij ook aan derden verkocht. Dat is ook allemaal gebeurd.

Grootschalige, ontregelde acties

Reuters zegt dat de code-aanpassingen aan de interne softwareplatforms en infrastructuur die werknemers op het werk gebruiken met 220 procent toenamen ten opzichte van het jaar ervoor. Maar het aantal wijzigingen dat leidde tot nieuwe of verbeterde functies voor Meta-gebruikers zou met maar 36 procent zijn gestegen. Bovendien, en hier zit waarschijnlijk de crux voor Meta: AI-agents zouden "grootschalige, ontregelende acties uitvoeren die mensen niet snel zouden nemen". Hierdoor waren er 40 procent meer technische incidenten en beveiligingsincidenten dan het jaar ervoor.

Werknemers mochten die problemen allemaal oplossen en hadden daar veel meer tijd voor nodig: de tijd nam met 70 procent toe. Meta reageerde niet op dit nieuws, maar Zuckerberg heeft in juli wel gezegd dat Agentic AI zich de afgelopen vier maanden niet echt versneld heeft ontwikkeld. Zeker niet op de manier waarop Meta het had verwacht. Kortom, hij geeft tenminste wel toe dat er ergens een inschattingsfout is gemaakt. Al is het moeilijk met 100 procent zekerheid te zeggen hoe erg de situatie werkelijk is.

In ieder geval zou dit een goede les kunnen zijn voor bedrijven, om niet de huid te verkopen voor de beer geschoten is. Laat die AI-systemen zich eerst maar goed ontwikkelen naast de medewerker, want als de medewerker en kennis al de deur uit is, dan wordt het bedrijf met al zijn robots mogelijk toch wat wankel.