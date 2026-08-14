Meta geeft 15.000 gratis Ray-Ban Meta-brillen aan Vision Ireland, een organisatie die mensen met een visuele beperking helpt.

De slimme brillen van Meta hebben behoorlijk wat kritiek te verduren. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ze gebruikt kunnen worden om nietsvermoedende mensen of situaties te filmen . Je kunt zelfs programma’s downloaden waarmee je het lichtje op de bril dat aangaat wanneer je opneemt kunt deactiveren. Het is niet voor niets dat Engeland en Wales onlangs het dragen van deze brillen in rechtbanken verboden heeft.

Meta probeert de reputatie van hun slimme brillen natuurlijk op elke mogelijke manier hoog te houden. Zo heeft het bedrijf beloofd dat het de camera’s in de brillen waarmee geknoeid is voorgoed zal deactiveren.

AI-bril voor iedereen met visuele beperking in Ierland

Een andere manier waarop Meta probeert de positieve kant van hun slimme brillen te belichten, is nu dus het weggeven van de brillen. Ze geven 15.000 stuks aan Vision Ireland, de Ierse nationale organisatie die mensen met een visuele beperking bijstaat. Dat zou genoeg moeten zijn om iedere slechtziende of blinde volwassene in Ierland een bril te geven.

Een slimme bril kan mensen met een visuele beperking immers enorm helpen. Zo kan de bril de omgeving van de drager omschrijven, of hen bijstaan bij bepaalde taken. De drager kan immers praten met de bril. Ook kan een Meta-bril tekst oplezen, bijvoorbeeld van een document of op een informatiebord in de omgeving.

Alsof dat nog niet genoeg is, heeft Meta ook aangekondigd samen te werken met Be My Eyes. Via deze organisatie kunnen vrijwilligers opgeroepen worden die mensen met een visuele beperking helpen wanneer nodig. Door de afspraak kunnen mensen met een Ray-Ban Meta-bril een vrijwilliger oproepen via de bril.

Tot slot financiert Meta ook nog eens trainingen die Vision Ireland gaat geven. Via deze trainingen leren kersversie eigenaren van een Meta-bril hoe ze met de slimme bril om moeten gaan, zonder dat ze hulp van anderen nodig hebben.

Werk aan de winkel

Meta – en andere techbedrijven die slimme brillen uitbrengen – hebben nog een hele weg te gaan voordat deze wearables algemeen geaccepteerd worden. Zoals gezegd zijn er meer dan genoeg vooroordelen over de brillen – en die zijn niet altijd even ongegrond. Maar door dit soort acties op te zetten, laat het bedrijf ook de voordelen van de technologie zien, en dergelijke hulp kunnen we alleen maar toejuichen.