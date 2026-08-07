Het wordt steeds moeilijker om muziek gemaakt door mensen te onderscheiden van AI-muziek . Suno, waarmee gebruikers zelf AI kunnen inzetten om muziek te genereren, gaat gelukkig transparanter worden. Muziek dat gemaakt wordt met de dienst krijgt namelijk een watermerk.

Muziekstreamingdiensten als Spotify en Apple Music staan er vol mee: muziek dat geheel is gegenereerd door kunstmatige intelligentie . Deze muziek is vaak ook nog eens gebaseerd op echte artiesten, om zo nog vindbaarder te zijn in het algoritme en te verdienen aan nietsvermoedende luisteraar. Streamingdiensten zoeken al enige tijd naar manieren om hier transparanter over te zijn, bijvoorbeeld via een label dat duidelijk aangeeft wanneer het om AI-muziek gaat.

AI-watermerk

Verrassend genoeg gaat Suno, een van de populairste diensten om AI-muziek mee te maken, nu een handje helpen. Het bedrijf heeft in een blogpost laten weten dat het veranderingen wil doorvoeren om duidelijker te maken wanneer iets door AI is gemaakt.

In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat het bedrijf aan alle muziek die via Suno wordt gemaakt een watermerk gaat toevoegen om duidelijk te maken dat het om AI muziek gaat. Het gaat daarbij om een onzichtbare code die te spotten valt door de systemen die muziekstreamingdiensten gebruiken. Dat maakt het voor streamingdiensten weer makkelijker om content als AI te taggen, of het helemaal niet toe te laten op de dienst.

Het is nog niet bekend wat voor programma Suno gaat gebruiken om dit te doen. Mogelijk werkt het intern aan de optie, maar het is ook mogelijk dat een andere partij wordt ingeschakeld. Zo leent Google tegenwoordig hun SynthID-dienst uit. Het bedrijf gebruikt dit zelf om ontelbaar veel audiofragmenten, beelden en video’s te taggen om duidelijk te maken dat het met AI is gemaakt.

Suno wil ook nog strenger optreden tegen gebruikers die bestaande nummers proberen na te bootsen of materiaal uploaden waar men geen rechten op heeft. Op die manier moeten echte artiesten niet benadeeld worden.

Het is een goed streven, maar het valt nog te bezien hoe goed het gaat werken. Mocht iemand het watermerk weten te ontcijferen, dan is het mogelijk dat het watermerk weer massaal weggehaald wordt door gebruikers. Daarnaast is het allemaal afhankelijk van de muziekstreamingplatforms – ze moeten wel de mogelijkheid bieden om AI-muziek te taggen, anders is het sowieso niet zichtbaar voor de luisteraar.

Meerdere rechtszaken

Suno voert deze nieuwe regels niet voor niets door. Het bedrijf wordt door meerdere muziekbedrijven, zoals Sony en Universal, aangeklaagd omdat het de auteursrechten van muzikanten op die labels heeft geschonden.

Naast dat die rechtszaken in de Verenigde Staten lopen, werd vorige week in Duitsland ook bepaald dat Suno een nog onbekende hoeveelheid schadevergoeding moet betalen voor datzelfde feit. Daarbij heeft Suno ook muziek van YouTube, Deezer en andere platforms gebruikt om zijn modellen te trainen, en dat kan ook nog wel eens een staartje krijgen.

Kortom: Suno krijgt het Spaans benauwd, en probeert nu door meer transparantie rondom AI-muziek te bieden de ergste klachten te sussen. Of het gaat werken, valt nog te bezien.