RWE heeft het definitieve investeringsbesluit genomen voor de bouw van een van de grootste batterijopslagsystemen van Nederland. Op het terrein van de elektriciteitscentrale in Moerdijk komt een batterij van 400 megawatt (MW) en 1.100 megawattuur (MWh), die moet bijdragen aan het verlichten van de netcongestie in Noord-Brabant. De ingebruikname staat gepland voor het tweede kwartaal van 2028.

Grootschalig batterijsysteem met 208 containers

Het batterijsysteem in Moerdijk zal bestaan uit 208 containers met lithium-ion batterijen en kan bijna drie uur lang zijn volledige vermogen leveren. Daarmee is het systeem in staat om voldoende elektriciteit te leveren om de piekvraag in de avonduren van ongeveer 500.000 huishoudens te dekken. De bouw van het project gaat binnenkort van start.

"Deze batterij vormt een belangrijke mijlpaal voor een betrouwbare stroomvoorziening en ontlasting van het elektriciteitsnet in Noord-Brabant. Als een van de grootste en krachtigste batterijsystemen in Nederland zal het in staat zijn om de piekvraag in de avonduren van ongeveer 500.000 huishoudens bijna drie uur lang op te vangen. Tegelijkertijd kan het binnen enkele seconden overtollige elektriciteit uit het net opnemen. Batterijopslag speelt een cruciale rol bij het opbouwen van een veerkrachtig energiesysteem dat ruimte biedt aan een groeiend aandeel hernieuwbare energiebronnen", aldus Nikolaus Valerius, CEO van RWE Generation SE.

Ook netbeheerder TenneT is positief over het project. "We zijn blij dat RWE in West-Brabant met een grootschalige batterij, die als congestieverzachter optreedt, wil bijdragen aan een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. De grootschalige batterij van RWE zit dichtbij het 150.000 volt-hoogspanningsstation Moerdijk-Noord en helpt daar het knelpunt te verminderen, wat invloed heeft op de congestie voor geheel Noord-Brabant", zegt Mark Lentjes, Regiodirecteur TenneT Zuid-Nederland.

Batterij in Moerdijk moet overbelasting van het elektriciteitsnet verlichten

Het nieuwe batterijsysteem maakt optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur: het wordt via het bestaande onderstation bij de RWE-energiecentrale in Moerdijk aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet. Via capaciteitssturingsovereenkomsten met netbeheerder TenneT zal de batterij worden ingezet om congestie in de regio Noord-Brabant te verlichten. Dankzij deze ontwikkeling ontstaat ruimte op het net voor partijen op de wachtlijst die stroom willen afnemen. Wat dat concreet voor wie en wanneer betekent, onderzoekt TenneT de komende periode samen met regionale netbeheerder Enexis. Deze ontwikkeling neemt de netbeheerder mee, samen met andere ontwikkelingen in de regio, in de herijking van het congestiemanagementonderzoek in december 2026.

Het nieuwe systeem zal daarnaast geavanceerde netdiensten kunnen leveren, zoals onmiddellijke reserve, ook wel inertie genoemd. Op de locatie in Moerdijk staat al de eerste synthetische inertiebatterij die is aangesloten op het continentaal-Europese net, met een capaciteit van 7,5 MW/11 MWh.

Offshore windenergie koppelen aan flexibiliteit op het vasteland

Het 795 MW offshore windproject van RWE en TotalEnergies voor de Nederlandse kust is ontworpen om de opwekking van offshore windenergie te combineren met flexibiliteitsoplossingen op het vasteland, die helpen de productie van hernieuwbare energie af te stemmen op de vraag naar elektriciteit. In Moerdijk spelen de batterijprojecten hierbij een belangrijke rol: elektriciteit wordt opgeslagen wanneer de windproductie hoog is en weer aan het net geleverd wanneer dat nodig is. Daardoor worden schommelingen opgevangen en het gebruik van hernieuwbare energie geoptimaliseerd. Samen met technologieën zoals elektrolyse, e-boilers en EV-charging ondersteunt dit de ambitie van OranjeWind om offshore windenergie effectiever in het Nederlandse energiesysteem te integreren.

Batterijopslag bij RWE

Als drijvende kracht achter de energietransitie ontwikkelt, bouwt en exploiteert RWE batterijopslagsystemen in de Verenigde Staten, Europa en Australië. In Nederland exploiteert het bedrijf momenteel twee batterijopslagsystemen: naast de bestaande inertia-batterij in Moerdijk gaat het om een batterij van 35 MW/41 MWh bij de elektriciteitscentrale in Eemshaven. Wereldwijd exploiteert RWE momenteel batterijopslagsystemen met een totale capaciteit van ongeveer 1,7 gigawatt, terwijl er nog eens 3 gigawatt in aanbouw is. Als integraal onderdeel van zijn groeistrategie is RWE van plan zijn batterijopslagcapaciteit wereldwijd aanzienlijk uit te breiden.

RWE investeert miljarden euro's in offshore en onshore wind, zonne-energie, batterijopslag en flexibele energieopwekking, en draagt via zijn aandelenbelang in Amprion bij aan de uitbreiding van het Duitse elektriciteitsnet. Wereldwijd werken ongeveer 20.000 mensen voor het bedrijf, dat zijn activiteiten decarboniseert in lijn met het 1,5-gradenreductiepad en uiterlijk in 2030 stopt met kolen. RWE streeft ernaar in 2040 netto klimaatneutraal te zijn.